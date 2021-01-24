推屍夜遊喪笑　吳綺莉學「小丑」過足變態癮

吳綺莉在ViuTV新劇《太平紋身店》飾演患有精神分裂症的大盜，分飾孖生姊妹兩角的她變妝變髮，造型與性格都完全不同，過足戲癮！最好玩是家姐「白玫」夠變態，她說：「我問過同事，白玫究竟有咩病，係妄想定精神分裂呢？初時唔知點解要開咁多次會，好多謝監製同導演講解個角色，慢慢令我明白，要用Joker嘅變態心態去演。角色好唔現實，我從未遇過呢種人，如果冇開過會，真係唔知佢做乜，對手係一條死屍，成日要同自己講嘢。」

日日食Cake肥10磅

最癲一幕要算夜半推着載有死屍的輪椅遊街，她自嘲是一名有病的大盜：「鏡頭裝喺輪椅，條路凹凸不平，我着住高踭鞋邊跑邊笑，真係好精神分裂！（有冇問點解搵你拍？）導演想搵個高挑女仔，角色唔可愛，搵個可愛嘅女仔拍會好怪，可能覺得我個樣有性格。（難抽離角色？）唔現實嘅角色先易抽離，好似有場群戲幾好笑，我哋圍住食飯，白玫正常嘅時候好斯文，但我可能肚餓得滯，拎住豬扒大啖食，食食吓做番自己。」又笑言拍劇期間，每晚返家都吃一個芝士蛋糕，半年間足足肥了10磅，戲服由鬆身變窄身！

踏入2021年，疫境下，她感受到很多事都無能為力，學懂凡事盡力而為：「我唔會承諾自己做乜或唔做乜，因為好多嘢唔係你諗，呢兩、三年經歷嘅嘢係我未曾遇過，所以唔會諗咁多，因為諗唔到。」