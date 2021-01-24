東方日報C2：孫藝珍甩底失視后　玄彬捧大獎多謝女友

韓星玄彬與孫藝珍今年元旦公開戀情震撼全城，2人認愛後原定昨晚在韓國舉行的《2020 APAN Star Awards》頒獎禮首度同場，令人引頸以待，惟孫藝珍大熱倒灶敗給金喜善，失落視后而「甩底」，僅拍片致謝，總算與男友「隔空合體」！慘被撇下的玄彬失落視帝，但捧走全晚最高榮譽「演技大獎」！

韓國年度盛事《2020 APAN Awards》分為「Star Awards」及「Music Awards」兩部分，原定去年11月28、29日舉行，但因疫情而押後，當中「STAR Awards」昨晚率先在韓國透過網上收費平台播出，並以錄播形式進行，沒招待觀眾入場，頒獎嘉賓亦只透過影片宣布賽果。

姜河那金喜善爆冷跑出

備受關注的視帝、視后殊榮，分別由《山茶花開時》的姜河那及《Alice》的金喜善爆冷奪得，擊敗大熱話題情侶檔玄彬及孫藝珍。緣盡視后的孫藝珍因有行程在身而缺席，獨留男友單拖現身，令事先張揚的世紀合體臨時「撻Q」，不過她仍有「安慰獎」，獲頒由粉絲投票的「Seezn人氣獎」，她透過影片致謝：「真的非常感謝，這個獎因為是粉絲為我創造的，所以特別有意義和珍貴。」而玄彬因女友失場兼失視帝而面黑黑，但最終捧走最高榮譽「演技大獎」，即重拾笑容，更冧爆多謝女友：「多謝前輩和後輩們與我一起創造了美好的回憶，還有飾演尹世理的藝珍，想在這裏向你說聲『謝謝』！」

金秀賢徐睿知捧人氣獎

此外，《雖然是精神病但沒關係》的男神金秀賢與拍檔徐睿知，雙雙奪得由粉絲票選的人氣獎，金秀賢拍片致謝，稱得到由粉絲投票的獎項別具意義，今年會準備更好的演技帶給觀眾。至於同時奪得「迷你劇女子優秀演技獎」的徐睿知，領獎後特別多謝拍檔金秀賢。

而「迷你劇男子優秀演技獎」由朴海俊奪得，他感激去年在疫情下悉心照顧他與兩個囝囝的妻子：「想把得獎的榮耀獻給老婆！」另外，男團防彈少年團成員V，憑《梨泰院Class》主題曲《SWEET NIGHT》勇奪「最佳原聲帶」獎，男星張東允與李到睍分別憑劇集《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》及《重返18歲》獲「男新人獎」，田美都則憑《機智醫生生活》奪「女新人獎」。

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