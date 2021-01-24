【心理測驗】一文解透個人理財盲點

農曆新年將至，不少人會趁年尾檢視一下自己一整年的勞動成果。鼠年的疫情令更多人了解到理財的重要性，來到象徵勤勞的牛年，大家又是否掌握到自己的理財之道呢？如果仍然擺脫不了「月光族」的身份，不如直接看看自己的理財盲點啦！

【問題】

旅行時，以下哪一種類型的物品會令你最有購物的欲望？

A.限量版或當地限定的名牌

B.當地特色店舖的產品、手工藝品

C.實用且有創意的生活用品

D.當地的文學作品、專業書籍

【結果分析】

A.太過於及時行樂

對金錢沒有概念的你，覺得讓自己高興就是人生意義，認為做人不應該委屈自己，所以自覺每一筆花費都是值得的。在開源和節流之間，你只會選擇前者。不過你亦不是盲目地追求一時之快，對於生活質素有一定的追求，建議可以購買一些有升值空間的物品，說不定可以成為另一條「財路」。

B.衝動消費一族

作為感性大於理性的人，耳仔軟，容易受到別人和環境的影響，在不自覺的情況下買了一些未必是真正需要或合適的物品。你要學會控制自己的購物欲，花錢前再三考慮其用途及自己的負擔能力，對每月的花費要有明確的限制。建議每次購物時，都找一位理性的朋友陪伴在側。

C.一成不變守財達人

你是一個花費上非常謹慎的人，不會胡亂消費，對你來說每一筆錢都要用得其所。省錢雖然是你的強項，但同時亦是你的弱項，因為理財方法過於保守，可見的儲蓄空間令人太過安逸，進度緩慢。對你來說，間中花一些額外的金錢，更能激起你理財的欲望，整體來說沒有不好的地方，求穩還是求進，只是因人而異。

D.需另覓理財之路

說你是夢想大過天的人也不為過，對於你來說，實現理想比理財重要，現實與夢想的距離不是你考慮的問題，想法有一點點離地。儲蓄很困難，而投資更是懶得研究，關於理財方法，你簡直不知該從何入手。建議定好自己的理財目標，尋找理想與理財的關連，增加自己的動力與方向，好好學習。