男友人香閨吸毒　木村有希喊住道歉獲斟拍全裸寫真

24歲日本混血女星木村有希，近年憑辣妹形象走紅藝能界。不過，她日前卻被雜誌爆料，2019年5月一名男子在其香閨吸食可卡因後口吐白沫暈倒，送院後被拘捕。有指兩人相識於3、4年前，男方經常出入其香閨，3年前曾因詐騙罪被捕。警方其後再到有希的寓所搜查，沒有搜出毒品 ，她接受驗尿亦證實沒有吸毒，但消息曝光後，惹來網民議論紛紛，質疑她與該男子的關係。

昨日，有希透過事務所發聲明道歉，承認報道屬實，並為自己輕率的行為作出深切反省。她今早亦亮相TBS電視台節目《Sunday Japon》拍片受訪，在鏡頭前眼濕濕道歉。她透露兩人經家鄉朋友介紹，男方比她年長4歲，並對她有好感，但事後兩人已再沒有聯絡。她坦言今次令粉絲及工作夥伴對她失去信頼，但她太喜歡現在的工作，希望外界能再給她機會。

身材惹火的有希，近年成為寫真界搶手貨，有指她每次為雜誌拍攝性感寫真都帶挈銷量急升，其工作亦排到年中。今次她坦誠道歉後，令出版界鬆口氣，不排除今後會邀請她拍攝「全裸寫真」以示謝罪。