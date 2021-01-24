被網民公審！英國名嘴悼念拉利金乘機暗寸他結婚多次　

美國老牌名嘴拉利金昨日早上因新冠肺炎併發症離世，享年87歲，一眾名人紅星政客都有於社交網留言哀悼，其中包括幾位名主持人包括Andy Cohen、Craig Ferguson以及2011年接棒擔任同一電視頻道清談節目《Piers Morgan Tonight》主持的英國名嘴皮爾斯摩根。

他上載對方的照片並留言：「RIP拉利金87歲電視傳奇」之後他再貼他們的合照再留言說：「拉利金是我的英雄直到我取代他以及他曾說過我的節目『等同看你外母駕駛你的新房車越過懸崖。』（他結過婚8次，所以是外母專家）之後我們就不和。但他是傑出的廣播界人士和電視訪問大師。」

皮爾斯暗寸拉利不久後即被大批網民批評他不敬，有網民留言說：「人都癲呀，你只需講RIP拉利金。我的真正英雄。其餘言論真係好唔需要。」另有網民留言批評他：「你試想像下有人喺你死嘅時候咁樣講你。」不過亦有網民撐皮爾斯唔虛偽，他即回應說：「我都唔鍾意人虛偽。拉利憎我取代佢做節目，呢啲唔係咩秘密，我當時覺得好傷心因為我當佢係我英雄，但真心我覺得佢係史上其中1位最偉大嘅電視奇才。當然啦，拉利好鍾意個外母笑話，而佢會覺得我呢個致敬言論好荒謬。」