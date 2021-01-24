秀智開騷慶出道10周年　南柱赫金宣虎拍片送支持

韓國女團Miss A出身的「國民初戀」秀智昨晚舉行慶祝出道10周年的「SUZY: A Tempo」線上演唱會，她在騷上公開親自創作的歌曲，除表演歌舞之外，拿着吉他自彈自唱，展現多才多藝的面貌，而她在韓劇《Start-Up：我的新創時代》中的拍檔南柱赫和金宣虎及合拍《亡徒覓雪》的的男星李昇基都有拍片送支持。

她在清談環節談到「國民初戀」的稱號時表示：「現在再想想，這真是讓我覺得十分感謝的稱號，當時我並沒有這個想法，我當時忙得暈頭轉向，並沒有細心想這個稱號其實很有重量和要覺得感恩。」而踏入出道10周年，她就感謝粉絲多年來的支持：「多得粉絲們一直以來的愛戴，我才能一步一步的成長。」

她回想自己以歌手身分出道時的經歷：「第一次演出比起緊張，更像是上了太空一樣，甚麼也看不見和聽不見，出道之後比起覺得感謝，更多的是覺得很迷糊。」近年專注影視發展的她指在演戲時可以在作品中變成其他人物，覺得這一點非常有魅力，而她最近上載親自剪接及加字幕的彈吉他短片，她透露是在1年前開始彈吉他，而在加字幕的過程中遇上困難，所以花了很長時間。

問到她今後最想挑戰甚麼事情時，她就表示在影視方面，無論拍甚麼作品，也希望能融入角色當中，用真誠的心演好角色，她又感謝大家對《Start-Up》的愛戴，而她將於新片《Wonderland》中變身不同的人物，希望大家多多喜歡，至於音樂方面，她透露一直在籌備新碟，希望大家稍作等待，承諾會攜好的專輯跟大家見面。