果然有料到：當造「金」桔　甜美又大吉

新年咩都講意頭，吃水果都喜歡揀金金紅紅的來吃，這個時節，正值金黃飽滿的柑桔當造。日本宮崎縣為當地最大柑桔出口地區，當地人稱為金桔，主要分3個品種。

由即日至3月尾當造的完熟金桔TAMA TAMA（たまたま），由開花到結果超過210日，全人手採摘，在評番過程中，只有直徑達2.8cm及糖度16度以上，才可成為TAMA TAMA。若然糖度在18度或以上，直徑有3.2cm就是TAMA TAMA Excellent。這款金桔皮薄柔軟，適合連皮原個食用，感受其甜度。2020年1月舉行的「TAMA TAMA慶祝會」，約1公斤的TAMA TAMA Excellent，價值約為¥55,000（HK$4,099）。

另一款溫室金桔，由即日至2月頭供應，糖度在13度或以上，甜中微酸爽，除就這樣吃，日本人還會用來切片沖泡茶水，去籽做果醬，當地人還喜歡製成糖漬或金桔甘露煮等小食。橙紅外表的AKATAMA，甜酸度適中富果香，產量較少。

揀選日本金桔，外皮夠薄代表成熟，桔椗周邊的外皮顏色較深為佳。買回來後放入雪櫃儲存，2星期內食用最佳。

至於港人熟悉的內地四季桔，經常被作年桔盆栽的一種，內地和台灣都有出品，味道較酸但味道清香，平常不會整個連皮連肉吃，通常會用來製作的鹹柑桔。沙糖桔外表帶點橙紅而微微凹凸不平，清香氣息而甜酸適中，果肉無渣，也受港人歡迎。