「音樂永續」計劃！泳兒重新演繹孫燕姿名作

衛蘭（左起）、林家謙及泳兒等都會重新演繹別人的歌曲。

在疫情下業界面對困難，IFPI（國際唱片業協會香港會）決心帶領香港唱片業界走出困境，推出「音樂永續」計劃，並得到香港音像聯盟（HKRIA）、香港音樂出版人協會（MPA）的同心協力支持。把過往40年內耳熟能詳並得到白金或金唱片之專輯內的部分經典歌曲，重新編製及加入截然不同的風格，參與的唱片公司及音樂品牌共55間，成就經典歌曲多達113首，參與歌手及樂隊人數共98名/組，並為業界創造了超過800個外判職位。

IFPI總裁馮添枝先生表示：「疫情下，所有演出者同製作團隊都被迫停頓。當業內高達7成從業員都係自由工作者時，停工對佢哋嘅影響甚深。今次呢個計劃獲支持及贊助下，成就香港唱片業於短期內推出一系列歌曲，為從業員提供工作同時娛樂樂迷。」

參與演譯孫燕姿《天黑黑》的泳兒說：「計劃可以畀我有機會用自己嘅風格來演繹自己喜愛嘅歌曲，可以畀唔同年代嘅歌曲換上新衫，繼續延續下去。」新編經典歌曲將陸續登場，包括衛蘭演譯陳百強《漣漪》、露雲娜演譯陳百強《我的故事》，王馨平演譯張國榮《怪你過分美麗》及王菲《無奈那天》；樂隊Dear Jane演譯郭富城《愛的呼喚》；林家謙演譯蔡健雅《拋物線》、糖兄妹演譯陶喆《愛我還是他》及張學友《怎麼捨得你》等等。