拋胸整Cocktail　鄧洢玲豪使7位數開餐廳

藝人鄧洢玲（阿旦）在銅鑼灣開設的多元化餐廳舉行開幕禮，獲好友陳靜、林子超、岑樂怡等人到場支持。身穿低胸裙的阿旦大騷big爆身材，期間又烏身整cocktail，十分養眼。講到逆市仍開鋪，她笑言自己大膽到爆：「個構思係2019年尾諗到，2020年頭就睇場地，但中間經歷好多波折，疫情影響，裝修都嚟唔到，好多挫折，連開張都改咗3次，依家盡量疫情下都照做。」問到投資了多少？她笑言是所有「姑婆本」：「將按摩店嘅姑婆本都嘔埋出嚟，加埋都有7位數字，原來攞嚟埋買姑婆屋，依家攞嚟做生意，都真係好大膽，多謝partner陪我一齊癲。」

她又透露餐廳集合按摩、寵物、酒吧等元素，但現時疫情下按摩店不能營業，餐廳就要6點後沒有堂食，問到可擔心回不到本？她坦言：「梗係擔心，我表面好似好風光，但其實入面係咁震，但好彩矮仔多計，我諗到新年喺呢度開市集，但會做足防疫措施。」她又謂現時共有2間鋪，除此間外，還有按摩店。問到按摩店要停業，白交租蝕了多少錢？她坦言：「唔計啦，暫時將全副心力擺喺呢度先，好彩嗰邊業主減咗3成租，我都心存感恩。」