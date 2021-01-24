新碟獲每周好碟第5位　歐信希落唱片店打氣眼濕濕

歌手歐信希推出首張個人大碟《Believe》，雖然在疫情之下未能舉行任何簽名會或公開宣傳活動，但經理人MiMi（鍾慧慧）為他帶來好消息，指其唱片首周推出已成為「每周10張好碟CD」第5位，令他大為振奮，親臨各大唱片店為店員打氣，與自己的唱片宣傳燈箱影相，紀念在樂壇終於可以成功出唱片。

跟他同期出碟的歌手有張敬軒、樂隊Dear Jane、馮允謙、菊梓喬及陳健安等，面對多位資深前輩仍然有好反應，他感謝歌迷支持購買實體唱片，同時又感激唱片公司對他有信心，照計劃推出實體唱片。他表示看見歌迷到唱片舖買碟支持時，開心到眼濕濕：「終於願望可以成真，仲有粉絲即場買咗紮花送畀我以示鼓勵。」

他又說： 「好期待疫情過去可以同歌迷聚會，親自多謝佢哋，喺呢個時候出到實體唱片真係唔容易，但正如我唱片主題《Believe》，只要相信就有希望，尤其見到自己唱片嘅宣傳燈箱，真係好感觸，終於覺得自己喺樂壇係一位唱片歌手，下個目標就想開到個人演唱會，無論要再等多幾多年都好，起碼係自己一個目標。」