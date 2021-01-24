超注目！「天才系列」二重奏

近兩三年Moncler Genius於時裝界帶來的成績有目共睹，不論是參與其中的客席設計師本人或其操刀的聯名系列都備受追捧。但唔知大家有冇發現企劃內的2 Moncler 1952及3 Moncler Grenoble兩個系列其實並非由「外援」負責，而是由品牌內部設計師親自主理，但精彩出色設計與企劃各系列相比同樣不遑多讓。當中2 Moncler 1952系列自2018年Moncler Genius登場以來一直是由Veronica Leoni及Sergio Zambon分別擔任女裝及男裝系列設計，二人分別於JIL SANDER、CELINE、FENDI及ACNE STUDIOS等多個時裝品牌任職，擁有豐富時裝設計經驗，聯手主理2 Moncler 1952系列自然全無難度，駕輕就熟。

由Veronica Leoni主理的女裝系列將女性氣質及考究剪裁融為一體，以嶄新輪廓柔化功能性的實用設計，運用漿果色、海綠色及鼠尾草色作主調，用上棉質帆布、水洗絲綢及Moncler經典富光澤的亮面尼龍創作一系列簡潔優雅並切合女性日常着用的外套及褲款。男裝系列就由擁有意大利及克羅地亞血統（埃及出生）現居於羅馬的Sergio Zambon負責，這位自小於多元文化中成長的設計師，從法國阿爾卑斯山高聳山脈及美國科德角（Cape Cod）連綿海岸擷取靈感，運用灰白、灰褐及卡其等柔和中性色調作基礎，配上印度橘、皇室紫及孔雀綠點綴，將森林及海洋氣息注入系列。服飾設計採用經典工裝剪裁輪廓，並用上具保護性的防撕裂面料、棉質尼龍及亮面尼龍拼接出光澤與啞光碰撞的視覺效果，同時系列亦有多款採用不同動植物圖案配上「As You Wish,Jellyfish」、「See You Later,Alligator」及「What's Up,Buttercup」押韻句子打造的上衣及衞衣，為系列增添輕鬆有趣又拍案叫絕的玩味設計。