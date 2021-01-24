失魂冇帶鎖匙！藝人有家歸不得　岑日珈用暴力解決

消委會指去年接獲8宗有關電子門鎖故障投訴，令人有家歸不得，問藝人無家可歸的經歷，最後點返屋企？

譚嘉儀：「試過返到屋企先知自己唔記得帶鎖匙，嗰時好徬徨，又係夜晚，所以打畀屋企人，睇吓佢哋係咪差唔多返嚟，打畀阿媽，點知佢喺好遠嘅地方仲跳緊茶舞，要晏啲先返，所以我惟有去附近快餐店坐，食啲嘢等佢返嚟，都大概等咗3、4個鐘，惟有係咁撳電話，撳到就嚟冇電，自此以後唔敢唔帶鎖匙，就算依家換咗密碼鎖，都要make sure佢有電，好彩冇壞。」

應屆港姐冠軍謝嘉怡：「我試過有次返到屋企先發現冇帶鎖匙，媽咪有鎖匙但佢返緊工，所以我去咗附近朋友屋企坐，飲杯嘢等媽咪返嚟，但要等幾個鐘都有少少辛苦，因為放工想即刻返屋企沖涼，其實平時我屋企鎖匙同車匙係放埋一齊，但嗰日唔知點解漏咗屋企鎖匙，所以我依家更加唔會分開啦。」

岑日珈：「我屋企個電子門鎖都試過壞，但嗰陣係夜晚，好難搵開鎖佬，於是我惟有叫樓下看更借個錘嚟揼爆個鎖，用暴力解決問題，然後將隻手伸入個窿打開道門，之後唔敢再用電子門鎖，用番普通嗰啲鎖，科技嘅嘢有時始終會壞。」

Cloud雲浩影：「我屋企係普通門鎖，但我係成日唔記得帶鎖匙，記得有次試過屋企冇人，我惟有坐喺門口等媽咪返嚟，對面鄰居婆婆見我咁陰公，就叫我入佢屋企坐，但我有啲警覺性，雖然佢係婆婆，但其實我係因為怕醜，哈哈，所以佢就攞張櫈仔畀我坐門口，記得好似等咗個幾兩個鐘，但因為一直玩電話，所以時間過得好快。」

蔣怡：「我都有一次幾慘有家歸不得嘅經驗，有個星期日，我屋企個工人姐姐通常放假唔出街嘅，我同老公和兩個小朋友出咗海，返到嚟我哋又好攰，買晒啲外賣喺度，小朋友又好肚餓，想快啲食完嘢快啲瞓覺，因為第2日要返學，諗住姐姐喺屋企，點知夜晚7點幾返到屋企，勁撳門鐘冇人開門，打電話畀佢又唔聽，點算呢？可能佢出咗去唔知邊度，無辦法，小朋友又嗌肚餓、又要Wee-Wee（小便），好彩我哋個花園門可以開到，喺後門入咗花園，喺花園枱櫈一齊食外賣，但就冇燈，我小朋友都唯有喺花園啲花下Wee-Wee解決咗。食食吓，後尾姐姐喺屋裏面走出嚟，我哋就好嬲，問佢點解撳門鐘和打電話都唔聽，原來佢飲醉咗酒，喺樓上瞓着咗。」