轉行做「雞王」！吳啟明晒唱功媲美職業歌手

在無綫經典劇《大時代》中演「旺蟹」的吳啟明，去年他在中環的慢煮餐廳結業後，享受半退休生活，將自己的唱歌興趣「發揚光大」，早前聖誕節更與三地內地、香港和菲律賓等歌手齊齊錄製聖誕歌，於網上與大家分享，過吓唱歌癮！怎料啟明一試上癮，他再發揮其自彈自唱的音樂才華，串連了偶像周杰倫3首歌曲，並將之翻唱及於網上播放，效果不下職業歌手，啟明笑言：「呢個平台我會將自己興趣、生活品味同大家分享，除唱歌，我仲鍾意釣魚，我可以瘋狂到專登去波羅的海釣魚！」

不過，始終愛研發菜式的啟明，準備在農曆新年前做「雞王」！他吸取了3年開舖捱貴租教訓，今次轉型做網店，並用了2個月時間，秘密研製了香葱鹽焗雞、古法鹽焗雞及豉油皇雞等菜式，改用網上訂貨再速運到府上！他表示：「我個工場喺新蒲崗，面積達2、3千呎，而舊有員工亦會全部返嚟幫我手！（做雞王？）我鍾意《隱世廚神》呢個名多啲，哈哈…暫時我會每日生產100隻雞，配合運送過程，可保溫8個鐘，另一方面，我都會設港、九及新界3個取貨點，如果食客唔想畀運送費，自取可減100蚊添！」早前，藝人黃婉曼（Icy）與老公有幸品嘗這隻鹽焗雞，她更將相片分享到社交平台，雞香肉嫩又多汁，Icy夫婦都讚不絕口！