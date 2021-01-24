娃娃臉演學生妹冇難度　鄧卓殷天生開心果想喊都難

2018年奪得港姐亞軍兼最上鏡小姐的鄧卓殷（Amber），早前在無綫劇《踩過界II》飾演一名背景複雜的16歲援交少女，雖初次拍劇但都非常自然，難怪不少網友畀Like！25歲的她飾演16歲學生妹，看來有些難度，幸她擁有一張可愛娃娃臉，加上造型幫忙，最終都成功過關：「呢個角色好有挑戰性，好彩我去試造型着起中學生校服嘅時候，啲幕後同我講完全冇違和感，畀咗我唔少信心。」

演學生妹「零」難度，演悲劇人物卻被考起，她說：「戲入面嘅角色性格，同現實嘅我好唔同，佢好在意身邊好多事，活得好唔開心，而我係一個好容易將唔開心嘢忘記嘅人，所以有一場跳樓自殺戲，我前一晚已經喺度諗啲唔開心嘅嘢，但因為真係忘記晒，惟有幻想啲唔開心嘅嘢出嚟，結果喊咗成晚，拍嘅時候仲口腫鼻腫，但又好切合個角色情緒。」男友郭子豪拍戲經驗比她豐富，問Amber可有向對方請教？她說：「我反而會從角色身份出發，盡力了解角色嘅背景同埋聽歌培養情緒。」

當選港姐後，Amber多數演出綜藝節目，如今終有機會拍劇，她笑言對綜藝以及戲劇同樣很感興趣，希望繼續雙線發展，至於會否覺得等了一段時間才有劇拍？她說：「我覺得啱啱好，因為初初出嚟做主持，發現自己面對鏡頭會有啲拘謹同埋講嘢有語病，之後我不斷拍片糾正自己嘅問題，ready好先去拍劇，我覺得時間好適合。」

事業剛起步，愛情當然想低調處理，郭子豪早前公開讚她是善良好女仔，問Amber覺得男友有甚麼優點？她只笑說：「諗吓先......拍拖都係希望互相欣賞，大家有共同目標，希望大家畀多啲空間我哋發展啦！女仔都係想搵一個好錫自己、會為雙方着想嘅伴侶。」哪男友合格嗎？她只笑不語，果然是「不能說的秘密」！