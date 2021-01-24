BTS缺席《APAN》　GOT7獲歌手獎齊人拍片謝粉絲

韓國《2020 APAN STAR AWARDS》今晚透過網上收費平台播出，由人氣節目《Running Man》的主持金鐘國與全昭旻擔任司儀，由於疫情關係，現場只有兩位主持負責宣布賽果，大部分歌手都只透過影片致謝。

不過大會事前宣布防彈少年團（BTS）、TWICE、GOT7等歌手會參加頒獎禮，吸引大批粉絲購買門票，但最後3隊組合都沒有到場，其中BTS更沒有拍片講得獎感受，而昨日已有粉絲因為事前大會宣布月初公開戀情的玄彬與孫藝珍會出席，最後只有玄彬現身，不少粉絲都鬧爆頒獎禮是「騙局」。

頒獎禮早前已公布BTS、TWICE、NCT 127、THE BOYZ、姜丹尼爾、GOT7、IZ*ONE、Seventeen、Monsta X及林英雄獲得「TOP 10歌手獎」，而GOT7雖然已於日前與JYP事務所約滿及開始個人活動，但仍預先為頒獎禮拍片講得獎感受，成員多謝粉絲一直以來的愛戴，希望大家今後繼續相信和喜歡GOT7，而隊長JB獲頒「全能歌手獎」，他表示今後會更努力成為獲得更多人認同的歌手。

新人男團WEi就獲頒「APAN Choice New Kpop Icon獎」，姜丹尼爾同時奪得韓國粉絲及海外粉絲票選的「最佳Solo歌手獎」，BTS與IZ*ONE贏得粉絲票選的「最佳組合獎」，女團BLACK PINK則獲得海外粉絲票選的「最佳組合獎」及「最佳MV獎」。