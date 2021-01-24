馬場富美加 病愈回歸勁火辣

馬場富美加生得高挑之餘，有前有後，實在係人間尤物！（互聯網）

疫情衝擊全人類，連寫真迷都唔例外，事關早前有部分日本寫真女優不幸染疫，馬場富美加就係其中一位，好彩佢冇乜大礙，仲嚟個性感回歸，大家又可以再次欣賞其火辣胴體！

E奶脹卜卜

好多日本女優之所以肯犧牲色相拍性感寫真，往往將呢份工作當係踏腳石，希望吸多啲人氣，為日後踏足電視同電影圈鋪路，當成功達到目的，佢哋就會同寫真界講拜拜，但係今年25歲嘅馬場富美加唔止冇咁做，反而不斷以性感姿態出現喺鏡頭前，真係敬業樂業！講真阿妹可以話係人間難得嘅極品尤物，個樣生得標致又嬌俏，身材仲好健美，胸前對E奶脹卜卜，稍稍夾一夾，豐滿嘅胸部幾乎要逼爆衫紐呢！

病愈繼續拼

早喺10歲嗰陣，富美加已經以兒童演員身份出道，長大後被時尚雜誌發掘成為模特兒，之後涉足寫真界，並憑住驕人身材而上位。2017年推出首本個人寫真集《色っぽょ》後，阿妹嘅人氣愈嚟愈勁，演員工作亦漸漸增加，近作包括電視劇《3Bの恋人》同電影作品《AWAKE》。上年8月，佢不幸染上新冠肺炎，好彩經過治療同休養，家陣已經好番，重新投入工作，仲特登為一本雜誌拍性感寫真月曆，似乎想話畀大家知自己已經重拾佳態，同埋好注重寫真拍攝，鍾意睇佢拍寫真嘅朋友可以放心啦！

馬場富美加

年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：34-23-35