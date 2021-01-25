【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月十三癸酉金成日

吉時：上午7至時9時、上午9至時11時、下午3至時5時

凶時：中午11至時1時、下午1至時3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：動土、詞訟、拆卸

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊

士氣一般，工作勿急於求成，缺乏耐性易犯錯。

金牛

腦筋有點遲鈍，謀事不懂變通，明天再做吧！

雙子

事業運最強，有貴人扶你一把，工作效率奇高。

巨蟹

身心狀態欠佳，為免被壓力拖垮，切勿支撐。

獅子

愛情運不錯，單身者宜把握，免得錯失良緣。

處女

心情佳，事事稱心如意，愛情路上有貴人出現。

天秤

總覺得頭頭碰着黑，宜保持耐性，靜觀其變。

天蠍

運氣差勁，棘手問題出現，愈是緊張愈累事。

人馬

工作順利，能力得以發揮，表現獲上司肯定。

山羊

衝動行事容易撞板，購物時要謹記量入為出。

水瓶

人緣差，易捲入是非圈，跟伴侶相處宜包容。

雙魚

眼光準，投資能抓緊機遇，工作易取得突破。

【生肖運程】

相沖生肖：兔（34歲）

旺弱指數：（升）虎 財運升

（跌）兔 桃花弱

鼠

縱然工作有點辛苦，也要堅持，不要太計較。

牛

職場上或有好的變動，但要提防小人篤背脊。

虎

財運升，但工作運平平，宜休息，別太操勞。

兔

是日沖煞，桃花運一般，兩性相處宜多包容。

龍

行動力強，懂得自我提升，工作無往而不利。

蛇

理財宜謹慎，勿花錢買開心，否則會有麻煩。

馬

跟同事相處要互相尊重，太八卦易招人討厭。

羊

工作繁多，手忙腳亂，惟走精面會因快得慢。

猴

運氣稍遜，要收斂脾氣，否則易跟同事爭吵。

雞

事業順利，得到上司器重，但不要忽略健康。

狗

工作運欠佳，人際關係緊張，精神承受壓力。

豬

人緣差，應尊重同事，別拿人家的事開玩笑。