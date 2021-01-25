長腿歌手VS網絡女神 Carman大埔LuLu點揀好？
2021年01月25日 00:04
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不如打和啦！
女子組合Bingo成員Carman原本同天堂鳥隊長Gordon發展緊，點知Carman參加完《全民造星III》之後，轉軚同都係參賽者之一嘅陳澤言（CY）了解中，搞到Gordon「疲分手」，不過佢好快收拾情傷速撻大埔LuLu（董嘉儀），呢段「四角關係」認真亂！其實兩位女星都係屬於有樣有身材之人，深得宅男嘅歡心，依家就同大家數吓佢哋有乜吸引人嘅長處。
Carman
姓名：Carman（關嘉敏）
年齡：26歲
三圍：36C、26、36
身高：1米74
入行經過：2016年以女子組合Bingo身份加入娛圈，但入行多年發展平平，去年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》，以勁歌熱舞騷實力洗脫花瓶之名，備受網友關注，成為最後20強。
必殺技：憑住甜美外表及煞食長腿的她，在舞台上勁歌熱舞，又不時拋胸晒身材，成為焦點，被封為「實力遺珠」。另外，她又因經常在MV及劇集中演出被姦戲份，「一脫成名」，最為網友津津樂道。
大埔LuLu
姓名：董嘉儀
年齡：27歲
三圍：32B、24、34
身高：1米65
入行經過：2010年化名以「大埔LuLu」擔任足球大使，因而受到網友關注，繼而成為KOL，在社交網擁有逾40萬粉絲，更被男神張智霖力邀拍MV。
必殺技：2014年世界盃期間，因曾穿上日本、英格蘭及西班牙等球隊波衫，隔空支持球隊，因而「間接」令球隊落敗，因而被網友封為「燈神」。