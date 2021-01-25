東方日報C1：Carman情傾CY　Gordon同舊愛反面速撻大埔LuLu

憑《全民造星Ⅲ》而上位的Carman被傳背住天堂鳥成員男友Gordon，暗撻人氣王陳澤言（CY），慘變「綠帽鳥」的Gordon即和她一刀兩斷，在社交網「落閘」互相取消關注，不過「綠帽唔怕戴，最緊要除得快」，皆因他已拖新女「宅男女神」大埔LuLu登場！

擁有34D逼爆身材的組合Bingo成員Carman，在ViuTV節目《全民造星Ⅲ》中輸了獎但贏人氣，帶動桃花運也提升，在比賽中邂逅聲線酷似陳奕迅，連鄭欣宜、謝安琪和張繼聰都公開讚唱功及關注其社交網的CY，兩人惺惺相惜下，互生情愫而傳出姊弟戀。雖然女方多次否認緋聞，但有傳在參賽期間，她和發展年多的「地下情男友」、天堂鳥隊長Gordon突然情變，多次以「工作忙」而拒聯絡。察覺到「綠帽疑雲」的Gordon向女友攤牌，結果不歡而散，關係決裂，在社交網互相取消關注。

同場互當透明

翻查社交網，Gordon以往對Carman所有貼文必Like，但自去年11月中旬起已少互動，最後一次派Like已是上月19日的事，而同月就爆出女方搭上CY，到近月更被發現Gordon和Carman已互相取消關注，連網上朋友都做不成。有知情者透露，Gordon和Carman日前難得聚頭出席活動，可是男方長期匿埋一角「打機」，而女方則忙拍照及做訪問，就算並肩而企都互當透明零交流，如同陌路。

昨日Carman受訪時稱和Gordon只是「螢幕情侶」：「我哋曾經喺網絡大電影度拍拖，但唔係真係拍過拖，依家仲係朋友，冇鬧過交。」不過她承認因參加《全》太忙，和男方少聯絡。問到為何互相取消關注社交網？她一臉愕然，邊否認邊找電話了解：「點會呀？相信佢唔會因為少咗傾偈而咁做，佢係好大方嘅人。」之後突然醒起，稱可能因她和對方的社交網戶口齊被Hack有關：「佢同我都唔小心取消關注咗好多朋友，我一定會關注番佢，嚇死我，以為佢嬲咗我添！」

與新歡「蜜」遊

而Gordon亦解釋：「因為Account被Hack，被啲朋友Block咗啫！（會關注番Carman？）遲啲有合作先啦！」對於有傳CY介入他和Carman的戀情中，他說：「唔關CY事，我都唔識佢，不過如果佢哋有發展都戥佢哋開心，同Carman以前係『好朋友』，依家係朋友囉！」

據知，傳被飛的Gordon曾在社交網發「失戀文」，留言：「不能強迫別人來愛自己，只能努力讓自己成為值得愛的人」、「生日最大感受嘅係學會點珍惜，好多嘢都唔係必然。」不過其情傷近月又突然「康復」，原來其「療傷靈藥」正是有「燈神」之稱的大埔LuLu（董嘉儀），兩人由「網友」變「拖友」，近日他更網晒和LuLu郊遊「蜜」照。身為洗衣店太子爺的他，最近更榮升為食肆老闆，他說：「同LuLu發展中啫，嗰日係同幾位朋友行山啫！（單獨約會？）有車過佢囉！覺得佢性格好，人又得意，不過我依家事業為重。

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