女星Asia Argento自爆曾被《狂野時速》導演迷姦

曾指控荷里活監製Harvey Weinstein強姦的《3X反恐暴族》（xXx）意大利女星Asia Argento，近日接受意大利報章訪問時自爆曾被《3X》美國著名導演洛高漢（Rob Cohen）性侵！

她表示事發於2002年當時正拍攝《3X》，同片還有男星雲狄素（Vin Diesel）。她說：「今次係我首次講高漢，佢透過令我飲GHB（迷姦藥）而侵犯我，佢有1樽。喺嗰時候，好老實真係唔知（迷姦藥）係咩。我朝早起身時喺床上發覺自己全裸。」而她表示有關高漢的詳細指控將會在她今月26日在意大利推出的自傳《Anatomy of a Wild Heart》內透露。事件曝光後，他已透過發言人否認：「高漢先生堅決否認Asia Argento指控他侵犯是完全錯誤的。當他們一起工作時，他們之間建立了良好的工作關係，高漢先生認定她是朋友，所以這種追溯到2002年的說法令人困惑，尤其是考慮到近年來有關她的報道。」查實今次已非71歲的洛高漢首個性侵指控，2019年他先後被1名匿名女子以及長女Valkyrie Weather指控性侵。原名Kyle Cohen的Valkyrie指年幼時被父親性侵。

洛高漢曾執導過多部賣座動作片，包括《狂野時速》、《3X反恐暴族》、《盜墓迷城3》（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor）以及《李小龍傳》（Dragon: The Bruce Lee Story）等，近作為《十級風劫》（The Hurricane Heist）。其中《盜》更邀得多位華人紅星包括李連杰、楊紫瓊等主演。