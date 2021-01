女星Asia Argento自爆曾被《狂野時速》導演迷姦

曾指控荷里活監製Harvey Weinstein強姦的《3X反恐暴族》(xXx)意大利女星Asia Argento,近日接受意大利報章訪問時自爆曾被《3X》美國著名導演洛高漢(Rob Cohen)性侵!

她表示事發於2002年當時正拍攝《3X》,同片還有男星雲狄素(Vin Diesel)。她說:「今次係我首次講高漢,佢透過令我飲GHB(迷姦藥)而侵犯我,佢有1樽。喺嗰時候,好老實真係唔知(迷姦藥)係咩。我朝早起身時喺床上發覺自己全裸。」而她表示有關高漢的詳細指控將會在她今月26日在意大利推出的自傳《Anatomy of a Wild Heart》內透露。事件曝光後,他已透過發言人否認:「高漢先生堅決否認Asia Argento指控他侵犯是完全錯誤的。當他們一起工作時,他們之間建立了良好的工作關係,高漢先生認定她是朋友,所以這種追溯到2002年的說法令人困惑,尤其是考慮到近年來有關她的報道。」查實今次已非71歲的洛高漢首個性侵指控,2019年他先後被1名匿名女子以及長女Valkyrie Weather指控性侵。原名Kyle Cohen的Valkyrie指年幼時被父親性侵。

洛高漢曾執導過多部賣座動作片,包括《狂野時速》、《3X反恐暴族》、《盜墓迷城3》(The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor)以及《李小龍傳》(Dragon: The Bruce Lee Story)等,近作為《十級風劫》(The Hurricane Heist)。其中《盜》更邀得多位華人紅星包括李連杰、楊紫瓊等主演。