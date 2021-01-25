保良局成為「專業創未來計劃」行業統籌　培育年青人才

【特約報道】保良局參與香港賽馬會慈善信託基金「專業創未來計劃」（PROcruit C），成為其中兩個領域——「文創 •有心—幼兒藝術導師及「社健 •有心—見習健體導師」的行業統籌。保良局連同其他十多個社福業界僱主，於上述領域提供共120個職位名額，於經濟氣氛低迷的「疫市」中增加就業機會，協助有志投身幼兒教育及康復服務專業領域的應屆畢業生自我增值，亦為業界培訓人才，為未來社會發展打好基礎，達致「三贏」局面。

「專業創未來計劃」為初踏職場的應屆大學學位或副學位畢業生，於12個工作領域提供400個為期1年的職位，參加者在入職前先接受為期10天的培訓，入職後更有專業輔導。保良局分別於幼兒教育及康復服務方面，開創幼兒藝術導師及見習健體導師兩類新職位，面試挑選合適參加者後，保良局會編配參加者到保良局轄下服務單位及其他協作機構開展見習工作。完成一年合約累積實際工作經驗及專業技能後，參加者有機會繼續在原機構擔任相關工作或進修，也可在業界其他機構繼續發展。

計劃的僱主之一、保良局社會服務部—幼兒服務專業創未來計劃（幼兒藝術導師)項目經理吳燕琴表示，社會對幼兒教育人才需求日增，以往在教學過程中發現藝術教育對幼兒語文學習及情緒表達非常有幫助，故期望招聘有藝術教育背景或才華，但未具幼兒教育資歷的青年入職。因應社會需要，她預計未來教育界對這類職位的需求將會大增，故參加者完成計劃後的前路亦十分多元化︰「參加者可以申請在原機構繼續任職、或者從事其他嬰幼兒教育工作，如營辦Playgroup、擔任興趣班導師、甚至自己創業等。」

見習健體導師一職則主要利用科技及其他創新輔助工具，協助院舍的長者及殘疾人士進行復康運動，主要招聘對象為體育學科畢業的青年，讓他們畢業後可有多一個工種選擇亦嘗試多元發展，擴闊眼界。