仁愛堂《一人一祝福　送暖迎新歲》行動

【營業資訊】新春佳節本是喜氣洋洋的好日子，但對於孤苦無依的長者，以及有經濟困難的弱勢社群來說，面對疫情肆虐，這個「年關」確是一個「難關」。仁愛堂於即日至2月26日期間，特別舉行《一人一祝福 送暖迎新歲》行動，為有需要的獨居長者及弱勢社群家庭，提供各類到戶家居支援服務，包括家居清潔及維修、派發食物等，協助他們迎接新的一年、新的開始。

仁愛堂誠邀各界善長在春節前夕行善積福，慷慨解囊支持《一人一祝福 送暖迎新歲》行動，凡捐款滿港幣$100，即可獲贈仁愛堂限量版「屯門牛牛」添福添運利是封乙套。有關活動詳情及捐款方法，請瀏覽仁愛堂官網 www.yot.org.hk 或 Facebook 專頁 YOT19977。

（備註「一人一祝福」及「善長芳名」，完成後請將截圖WhatsApp至6606 6220）

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