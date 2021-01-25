A0張盈悅恨開齋！陳煦凝羅雪妍戀渣男記足一世

參選2020年港姐的陳煦凝（Amber）、張盈悅（Joyce）及羅雪妍（Uki）雖未能進身3甲，但仍獲無綫垂青，羅致旗下。提起「港姐魔咒」，有指選完就會與男友分手收場，曾被拍得與男友行孖咇的Amber原來已甩拖：「嗰個散咗，唔關我參選港姐事，其實之前唔算係真拍拖，係了解發展中。」「A0」未拍過拖的Joyce聞言發揮搞笑本色：「人哋係『發展中國家』，我呢啲係『未發展國家』，好落後！我未拍過拖，所以咪話想拍偶像劇囉！」

同樣單身的Uki透露拍過3次拖，更愛上渣男：「渣嗰個反而係最鍾意，細個鍾意壞男孩，好有戀愛感覺，喊到癲咗，又鍾意到癲咗。」Amber自言亦遇過渣男，對方很快就見異思遷，她指現時的擇偶條件是靚仔免問：「同靚仔一齊壓力好大，太多人鍾意，而且靚仔多數好自大，所以正常樣、順眼就可以。最好係外表文青，內裏搞笑。（渣嗰個係靚仔？）唔係靚仔，但唔靚仔都可以渣。（咁應該搵個靚仔？）靚仔又唔會揀我哋，靚仔好多人追。」

Uki亦表示擇偶不看重外表：「我對外形冇要求，鍾意嘅都係比較奇怪，順眼就得，仲要孝順，咁樣心地唔會太差。（怕唔怕另一半係『媽寶』？）我都係『媽寶』， 所以冇乜所謂。」至於Joyce就喜歡有主見及有紳士風度的男生，對另一半的家人亦有「要求」：「要尊重女性，可以證明佢家人嘅人品唔差，因為戀愛唔係兩個人嘅事，好複雜，唔想諗，30歲先諗。」

愛情未有着落，3人先專注工作，對娛樂圈充滿憧憬，並大談最想合作的男藝人。Amber視陳豪為男神：「之前重睇《使徒行者2》，覺得佢做反派好有魅力，戲外係好老公，大家又姓陳，同姓三分親！（想拍咩類型嘅劇集？）想拍愛情片，因為啱我年紀，覺得好甜蜜。我鍾意又虐又甜，最鍾意睇古裝愛情片。」她透露曾在半年間勁減30磅，由肥妹仔變成小腰精，問到如果要增肥30磅拍劇，會否接受？她立即點頭：「願意！以前睇《肥田囍事》覺得胡杏兒好犀利，咁短時間增肥同變瘦，要好自律嘅人先做到。」

Uki視馬國明為男神，大讚他演技好，形象亦好：「好想同佢合作，只要同佢同框，做咩角色都冇所謂！（但佢已經有女神湯洛雯？） 咁咪好囉！男神、女神一對，佢哋好襯！」至於最想飾演的角色，外表斯文的Uki拒當花瓶，反而最想挑戰八婆及反派角色：「我覺得同自己性格唔同會易做啲，如果太相似， 就好似做自己，而唔係演個角色。」

Joyce笑言《愛．回家之開心速遞》中群姐的男神歐陽震華（Bobby）亦是她的男神，問到是否想同群姐爭飯碗？她笑說：「可以做群姐個女，我覺得Bobby好有魅力同經驗！（鍾意搞笑藝人？）所有演得好放嘅演員我都覺得好勁。我想演古裝喜劇，好似《皆大歡喜》嗰啲，要勁誇張。」Joyce一直恨做偶像劇女主角，不過就被勸退，因為大家都覺得她應該行喜劇路線：「讀書時老師都強烈建議我行搞笑路線，我都唔知點解，後來潛移默化，覺得氹到人笑好開心。（ 如果拍喜劇要醜化自己，你介唔介意？） 唔介意， 唔使理自己個表情， 舒服好多。」