節日新「肌」遇　入手高CP值護膚套裝

各大美容品牌都趁新年推出護膚優惠套裝，由包裝到實用性均予人無限驚喜。（互聯網）

農曆新年與情人節兩大節日，你喜歡那一個多一些？小編的答案是：Why Not Both？何況今年各大美容品牌同時推出新春及情人節特別版護膚套裝，無論是包裝精美度、產品實用度或抵買度，都叫人萬分驚喜，CP值極高，買來自用或送禮都絕不失禮，好值得入手！

自然煥肌力量

今個新年，BIOTHERM特別推出奇迹再生嫩肌精華新春賀年限量版，為其換上全新紅色包裝，滿載愛與喜悅。此外，品牌亦在官方網店推出多款限時優惠套裝，其中包括3款奇迹再生嫩肌新春賀年套裝和多款男士潔面及護膚套裝，提供補濕、緊緻淡紋及控油收毛孔等不同功效，滿足不同的護膚需求。

粉紅鹽湖的秘密

來自法國的天然護膚品牌Eclae，以來自Camargue鹽湖的杜氏鹽藻（粉紅海藻）美容精髓及其他美容成分研創出不同護理產品。品牌為賀新歲，近日一口氣推出兩組不同的面部護膚禮品套裝，當中包括肌底液、面霜、面膜及急救小樽原液等王牌產品，用後肌膚回復最佳狀態，水潤柔滑過新春。

黑鑽活齡新力量

FILORGA今個月推出多項購物禮遇，除將全新產品黑鑽活齡系列以9折發售外，亦推出多款護膚套裝，包括逆時空明眸緊緻套裝、全效抗皺緊緻套裝、深層補濕套裝、完美肌膚修復套裝、全方位亮眼護理套裝和提拉緊緻塑顏套裝。加上低至8折優惠價發售，送禮自用也相宜。

微生態嫩肌體驗

Lancôme除以新年限量版嫩肌活膚系列推出3款不同新春套裝外，更將多個不同系列的產品組合成不同的護膚及粉底套裝，包括極致完美修護系列、淨澈亮肌精華水、溫和補濕水等多款產品。此外，更贈送利是封及推出不同購物禮遇，叫女士們心心眼。

自然發酵養膚

為慶祝網店登陸及節日將至，su:m37°推出一系列購物優惠，其中包括鎏金溯茫套裝及奇迹活酵肌密基礎套裝等精選優惠套裝。於品牌網店購物可獲贈利是封、幸運福袋，買滿指定金額更獲贈情人節限量Swarovski水晶頸鏈及旅行套裝，相當吸引！

韓宮秘方煥肌

牛年將至，The history of Whoo以深紅色為主調加上碎紙拼貼的圖案推出新年限量版秘貼自生精華禮盒，象徵新春燃點煙花炮仗的喜慶時刻，禮盒上更印有福牛，精緻又別具意義。