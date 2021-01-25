湯怡麥秋成奉子成婚　舊愛洪卓立蔡思貝贈慶：幸福快樂

英皇藝人湯怡突然宣布有喜兼結婚，和她曾拍拖11年的歌手洪卓立，明顯已早知喜訊，並表現大方的送上祝福，他說：「作為好朋友，當然恭喜同戥佢開心。祝福兩位幸福快樂！身體健康！」而同公司的藝人衛詩雅都送上恭喜！至於麥秋成舊愛蔡思貝就說：「恭喜！ 戥佢哋開心，祝佢哋一直幸福美滿！」

麥秋成好友崔建邦表示會為兄弟婚禮做主持，他說：「我都係早幾日先知，因為我會幫秋成做婚禮嘅主持，知道呢位好兄弟終於遇到陪伴佢走過生命嘅伴侶，我衷心祝福佢！」

對於麥秋成閃婚，羅天宇受訪時表示：「完全唔知，前幾日喺公司見到佢（麥秋成）都冇同我講，我都係見到個Post先知咋！好戥佢哋開心，之前知道湯怡同蔣家旻跟佢學跳舞，嗰時都有叫我一齊，但要做嘢冇去到！暫時未收到喜帖，希望被邀請啦！」

湯怡與洪卓立一段舊情最轟動，兩人拍拖11年後，於2018年分手，外間一直睇好2人會結婚，被視為金童玉女，當時湯怡指2人為分手一事都傾足一年，最初冇透露分手原因，只向外供稱不涉第三者，後來湯怡於一個訪問中表示：「想在30歲前在事業上衝刺，中間試過磨合及改善，但都係覺得分開下各自去衝。」