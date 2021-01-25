原來蔣家旻先係煙幕　湯怡麥秋成舞出愛火花！

藝人湯怡雙喜臨門，即將下嫁麥秋成兼為準媽媽，喜訊來得突然震驚網民！向來麥秋成異性緣不錯，2014年曾與前港姐蔡思貝拍拖，亦是女方入行後唯一承認的男友，但最終分手收場，而2人仍保持朋友關係。2019年時，麥秋成與小花蔣家旻傳出緋聞，去年更出錢出力邀請她做女主角，拍攝其自編自導自演愛情微電影《戀戀季節—冬至篇》，正當大家已默認戀情之際，原來真命天子是藝人湯怡。

據知，湯怡因拍攝無綫劇集《反黑路人甲》而與蔣家旻成為好友，蔣家旻經常帶湯怡找麥秋成學舞，3人不時同場跳舞，當時有指湯怡做2人的煙幕，但原來最終蔣家旻才是一對真戀人的煙幕，認真辛苦晒！

麥秋成事業有成，2004年他到美國擔任任賢齊巡迴演唱會舞蹈員後，留在當地舞蹈學校進修。而他亦曾與多位藝人合作，包括Twins、徐小鳳、陳奕迅、容祖兒等。2011年，他開始涉足電影圈，曾參與幕後工作，包括負責電影《愛出貓》、《出軌的女人》及《大樂師·為愛配樂》等的大型舞蹈場面，更憑電影《狂舞派》獲提名《第50屆台灣金馬獎》「最佳動作設計」獎，成為首位獲提名此獎項的香港人。