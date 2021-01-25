農曆新年歎啡　醒住迎新

臨近新年，很多工夫要處理，辦年貨、大掃除等有排搞，做到攰來杯咖啡，悠閒過後又可以繼續衝。今年不少咖啡品牌趁新年推出新口味或新年套裝，讓大家嘆住過年。

糖果配掛耳咖啡

本地掛耳咖啡包品牌CAYU首次推出2款賀年禮盒，掛耳咖啡包禮盒內有自由配搭的12包口味，如BonBon、UK Whisky 或 US WhiskEy等口味任君選擇。掛耳咖啡包 X 有機糖果禮盒，則是品牌和本地社企工作坊合作，內有6包掛耳咖啡包配3包有機糖果，包括有機芝麻花生糖、有機腰果糖和海鹽南瓜籽糖，香甜糖果配醒神咖啡，感覺剛好。

全新口味

Nespresso在這個新春，推出World Explorations「環球之旅」系列的Shanghai Lungo咖啡，它選用雲南阿拉比卡咖啡豆混合、肯尼亞拉比卡咖啡和印尼咖啡豆，輕中度烘焙，加牛奶沖泡，細滑無比，甜香中又帶點木香 。同時間，品牌推出新禧迎春10筒咖啡粉囊套餐及新禧迎春咖啡禮品套裝，送給愛啡之人最適合不過，客人只要買滿HK$250，可免費獲贈1套利是封，更加喜慶。

金牛特飲

Pacific Coffee以金的同音柑，創作的「柑牛」新春特飲，寓意金牛滿屋。柑牛朱古力牛奶咖啡選用古力奶配咖啡，再配蜜柑果肉和鮮忌廉，香滑清甜。柑牛牛奶泡沫咖啡的豐富奶泡配蜜柑果肉，帶來清香的氣息。若然想送禮，不妨考慮金牛滿屋咖啡券套裝。購物滿HK88或以上，免費獲送金牛滿屋利是封套裝1套。