【李香琴設靈】派彩色口罩寓精彩人生　周潤發花圈致意

有「一代奸妃」之稱的資深藝人李香琴於1月4日因病離世，享年88歲，今日於紅磡世界殯儀館設靈及於晚上進行追思會，明天出殯靈柩將送到柴灣歌連臣角火葬場進行火化儀式。

靈堂以米白色布置為主，簡潔優雅，琴姐遺照身穿桃紅色服裝，輕托香腮、面露笑容，靈堂橫匾寫上「永遠懷念」，堂前擺放了不少家屬好友的心型花圈。接待處除了設有電視播放她生前的照片，更有包裝上貼上琴姐貼紙的口罩供來賓使用，相當貼心。琴姐的女兒蕭紫筠約3時45分到達靈堂，與傳媒點頭打招呼，心情看來平靜。

琴姐契仔陸永昌（Ring）表示彩色口罩寓意契媽人生充滿色彩，希望每位來送契媽最後一程的朋友都攞一個口罩，他說：「希望大家嘅人生好似契媽一樣充滿色彩。喪禮不設場刊，家屬意思係契媽嘅片段同相片網上多的是，要懷念可網上重溫。」

圈中人緣甚佳的琴姐獲大批圈中人致送花圈悼念，令靈堂變成花海，包括萬梓良、成龍、古天樂、周星馳、周潤發、白雪仙、陳寶珠、梅雪詩、楚原、南紅、羅蘭、林子祥、葉蒨文、謝賢、鄭少秋、譚詠麟、徐小鳳、任達華、琦琦、方中信、莫可欣、毛舜筠、森森、斑斑、陳秀雯、李司棋、霍啟剛、羅嘉良、黎耀祥、林峯、陳法拉、林家棟等。而當年因爛賭被琴姐登報脫離姊弟關係的李樹佳亦有送上發牌。