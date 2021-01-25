《造星III》戀事多　雲浩影唔怕誘惑：男友最靚仔

參加ViuTV選秀節目《全民造星III》出道的雲浩影（Cloud），今日於尖沙咀出活動，講到她現時人氣高企成廣告新寵，身價由千位飆升至萬位數，她抵死笑話：「好快冇㗎啦！好快過氣！每次出騷都要妝頭，呢啲都係成本，同公司亦要分帳，都算可以補番之前參賽冇人工嗰幾個月嘅，但暫時都未落袋，哈哈！」

Cloud又透露之後會重返職場做Office Lady，屆時會邊返工邊唱歌：「兩邊同時兼顧，老闆畀我咁樣好好，自己都應付到。」為何不做全職歌手？她笑話：「搵唔到食，Office工收入穩定，可以維生、畀到家用，除非紅到日日有嘢做就唔返工。」並自爆現時有多間唱片公司向她招手，不過暫時未有心水，需要再了解：「希望簽咗公司之後有自由度，做到自己鍾意嘅音樂，同埋價值觀係可以互相配合。」

問到圈外男友支持入行？她冧爆話支持，追問男友可會擔心圈中誘惑多？她識目大派定心丸：「佢唔驚啦！因為佢係最靚仔！我鍾意嘅類型係佢。（《造星III》都有唔少戀情，CY同Carman，但女方之前又同天堂鳥Gordon拍拖。）佢哋收得好密，我哋個個讚CY叻仔，呆吓呆吓都追到女神。」