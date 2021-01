感情勝從前!張沛樂為吳保錡慶生:Love you

藝人張沛樂(沙律)與組合ERROR成員吳保錡被爆戀情後,男方前度賴嘉賢(Carrie)爆料指2人未分手,鬧出羅生門事件。不過,事情未有影響2人之間的感情,愛意更有增無減,羨煞旁人。今日男方30歲生日,在社交網上載多張與女友的即影即有合照,並留言表示:「Thank you,Love all of my life,New start。」而沙律亦留言祝男友「生日快樂,Love you。」不少網友留言送上祝福。