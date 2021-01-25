Jacky仔飛日本發展　其他無綫童星去咗邊？

電視劇點都會有1、2個童星配襯，佢哋唔係主角，但又唔可以冇咗佢哋為劇集點綴，唔好睇童星人仔細細，其實好多都演技出色，令觀眾留下深刻印象，好似早前曾演出《她。她。她的少女時代》人稱Jacky仔嘅王樹熹，日前佢發文宣布離開香港，搬去日本定居及發展，即時令好多網友關心其他童星去向，今日就同大家睇吓！

2008年劇集《溏心風暴之家好月圓》其中飾演陳豪少年版、童星出身嘅丘竣霆（原名丘梓宏）變化亦是相當大！佢曾於教育電視演出，又曾參演過多套TVB劇集，陪伴不少8、90後成長，更有「童星王」之稱。佢係17歲時到澳洲讀書，練得一口流利英語，23歲時返港，舞功了得，更曾赴韓國接受唱歌跳舞訓練。2015年佢簽約娛樂公司，更推出歌曲《虛構情歌》。近年佢活躍於網上平台，不時分享生活點滴及操肌成果，更化名「四少爺」，開設網上頻道直播打機經常跟網友互動。

張預東（東東）由童星做到配音員，於無綫工作了22年，早前宣布離巢，暫時未見佢更新社交網透露去向，可能想休息一下再出發。東東從90年代的《閃電傳真機》加入TVB做童星，98年拍劇《烈火雄心》，其後主力配音，代表作有韓劇《來自星星的你》的都敏俊。

劇集《堅離地愛堅離地》呢套3年前拍落劇集最近播出，羅梓龍在劇中飾演王子駿一角，佔有不少戲份，當時只得15歲嘅羅梓龍一副乖乖仔模樣，雖然年紀輕輕，但網民都大讚佢表情真摯自然。依家佢已經18歲，大個仔好多，不時於社交網分享近照，愈大愈靚仔，打扮新潮型格，由童星變男神小鮮肉。其實佢早於3歲已入行，為平面廣告拍攝硬照，而最令人印象深刻係於劇集《超能老豆》演「谷筱楠（燒腩仔）」一角。