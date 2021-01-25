本日日本：話題十足！必去3大日本漫畫迷朝聖地

身為漫畫迷，去日本除了必到秋葉原外，還有多不勝數的朝聖地值得到訪！於上年11月開幕、位於埼玉縣所澤市的角川武藏野博物館絕對係話題熱點，除了像巨型岩石的建築外觀叫人嘆為觀止外，內裏更有收藏了過萬本漫畫的圖書館及動畫博物館！另外，被喻為「漫畫聖地」的常盤莊亦剛於上年「復活」過來。還有全日本最大、不斷有新展覽登場的京都國際漫畫博物館，統統叫人樂而忘返！

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大師出手設計 圖書館任你睇

角川武藏野博物館是日本角川集團與埼玉縣所澤市共同策劃的「COOL JAPAN FOREST構想」其中一部分，博物館由著名建築師隈研吾負責設計，共有5層，漫畫迷不可錯過的首推地面設有多達25,000本漫畫、輕小說及繪本的圖書館，大家可以隨意在館內閱讀。而3樓則是EJ動畫博物館，顧名思義介紹不同種類的動畫文化。而貫穿4樓及5樓的本棚劇場亦同樣是看點所在，「本棚」即書架的意思，這裏的書架高達8米、並且360度大包圍，架上放有多達3萬冊藏書，超級壯觀。雖然藏書以專題文字書為主，不過本棚劇場會定期有投影活動，就算不懂日語也同樣值得前來觀賞。館內還有美術館、Cafe及紀念品店分布於不同樓層，在這裏消磨大半天絕無難度。漫畫．小說圖書館成人每位收費¥600（約HK$45）。

角川武藏野博物館

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木造公寓復活 回顧巨匠青春

熟悉日本漫畫的讀者，應該知道常盤莊這所公寓吧！「漫畫之神」手塚治虫曾於50年代居住，之後一班昭和代表漫畫家如藤子Ｆ不二雄、石之森章太郎、赤塚不二夫等亦相繼入住。這所房子雖因太老舊於1982年拆卸，但有關方面將這所公寓重建過來，並於上年7月以豐島區立常盤莊漫畫博物館之名登場。此博物館花了4年時間、耗資¥9億8,000萬（約HK$7,350萬）完成，除了還原了各漫畫家的房子模樣外，也增添了不少觀光元素，例如設於1樓的漫畫Lounge便展示了常盤莊的立體模型。另外亦有漫畫家的採訪片段及漫畫史年表介紹，當然少不了有相關的漫畫書籍供自由閱讀，讓大家從多方面去感受這班畫壇巨匠的種種。此館免費入場（需預約）。

豐島區立常盤莊漫畫博物館

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日本最大規模 見識漫畫之壁

身為漫畫迷，又怎可不到京都國際漫畫博物館參觀？這裏被喻為日本最大規模的漫畫博物館，收藏了5萬冊漫畫單行本及30萬本日本及外國的漫畫雜誌及資料。當中焦點莫過於1樓至3樓擺放了總長度達200米的大型書架「漫畫之壁」，大家可以自由借閱書架上的5萬冊單行本，甚至拿到館外的草地細閱亦可。前往3樓的研究閱覽室，則可以借閱25萬本的漫畫雜誌及資料，就連難得一見的外國出品亦可搵得到。除了閱讀外，這裏亦有常設展覽及企畫展覽，後者會定期更新，3月14日起將會展出港人熟悉的島耕作原畫展。如果技癢的話，這裏亦有工作坊，有專人教你畫漫畫及示範如何製作漫畫稿件，保證盡興！

京都國際漫畫博物館

網址：www.kyotomm.jp