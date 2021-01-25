「加拿大鵝」攜手Angel Chen　推出春夏聯名服裝

於全球知名時裝學府Central Saint Martins College of Art and Design畢業的中國時裝設計師Angel Chen（陳安琪），曾先後於Marchesa、Vera Wang及Alexander Wang品牌實習，其後2014年正式創立個人同名品牌ANGEL CHEN，設計風格糅合東西方的美學理念，於2019年及2020年先後被H&M及adidas Originals邀請聯名合作，為當今於全球最具影響力的中國年輕設計師。是次，加拿大戶外服飾品牌CANADA GOOSE就邀請她擔任品牌首位客席設計師，由她親自設計今個春夏系列服飾。

這個聯名系列一共推出13款男裝及女裝單品，CANADA GOOSE經典Snow Mantra Parka通過Angel Chen獨特的設計語言得到全新演繹。當中男裝Convertible Snow Mantra Parka及女裝Cropped Snow Mantra Parka更是全新剪裁輪廓，前者於腰部、兜帽及袖口巧妙的拉鏈拆解出4種不同穿法；後者更可上下倒穿營造耳目一新的視覺效果。同時她更為系列推出Fortune Red、Lotus Pink及Plum Blossom 3款全新配色，為品牌及一系列新作賦予全新活力。