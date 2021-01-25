上床勤練習　快感勁爆發

大家仍然要留家抗疫，多咗時間喺屋企有咩做呢？AV業界資深人士神仙乙就表示，不妨同伴侶喺床上練習各種招數，同時欣賞日本AV界嘅床技練習系列，當中嘅女優表現飢渴，同男優密密演練招式，夠激情又帶點勵志，睇完後一定好有衝動上床練習呀！

肉體俘虜

喺Moodyz出品嘅《我決定練習SEX和中出》中，美谷朱里同正太自小相識，而里妹一直芳心暗許，但係正太卻懵然不知，後來仲同個女仔拍拖。正太好想同女友上床，由於雙方都係處子之身，正太為咗唔想上到床手足無措，於是問里妹有咩辦法。里妹就提出同正太上床，互相練習一下床上技巧，正太一口答應，里妹就趁機施展渾身解數，喺床上令正太飽受快感衝擊，甚至打真軍兼中出收場。里妹目的顯然易見，就係想用自己嘅肉體俘虜正太嘅心。

房事特訓

喺SOD推出嘅《與兒時朋友練習造人》入面，男主角大雄嘅老婆要返鄉下探親，要離開屋企幾日，為怕大雄唔識做家務，叫咗本庄鈴嚟幫手。大雄同鈴妹表示好想生兒育女，但由於自己嘅性技差，未能夠滿足到老婆，搞到老婆失去上床嘅興趣，於是鈴妹決定同大雄進行連場房事特訓。而每次床戰，大雄都好滿足，一來鈴妹又索又好功夫，二來完全唔介意打真軍，令佢真係好想老婆唔好咁快返屋企呀！

偷窺有福

呢部《與對面屋巨乳姐姐騎乘練習》，講述宅男和也成日喺屋企，不過佢又唔係冇樂趣喎，因為佢發覺從窗口可以偷睇到對面屋入面嘅真人騷，就係巨乳美人夏目響同男友喺窗邊激戰！有一日，和也如常偷窺，但卻只見到響妹一個人，而且好快被響妹發現！後來，響妹登門造訪，仲好唔開心咁話自己被男友嫌棄性技唔夠好，又唔識得玩騎乘。正當和也不知所措之際，響妹就一手推同佢落床練習騎乘位。自此之後，響妹索性留喺和也屋企日練夜練，最後成為騎乘高手。

簡評

所謂功欲善其事，必先利其器，想做好一件事的確要做好練習先得！就算係上床都係一樣，好似今日為大家介紹嘅作品咁，當中嘅男女優就話畀大家知練習床技，的確能夠令兩性關係增進，而且仲樂趣多多添！當中本仙最鍾意夏目響主演嘅《與對面屋巨乳姐姐騎乘練習》，因為夏目響身材激凸個樣又夠姣，賣相已經非常誘人，而劇情又有晒鋪排，由男主角偷窺到響妹被男友嫌棄而瘋狂騎乘，劇情具有突破性發展又引人入「性」。