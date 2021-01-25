Nicole Aniston　希德混血天后　忘我激鬥

如果有睇過脫星訪問嘅話，十居其八都會話係為興趣而入行，其餘嘅就會話係為錢，而天后脫星Nicole Aniston當其時的確係為錢而下海，後來卻漸漸愛上演出工作，更希望做埋四仔導演添！

為錢出道

每個脫星都有自己一個故事，而喺美國加州出生嘅Nicole Aniston亦唔例外。擁有希臘同德國血統嘅佢，自細夢想成為演員，讀書時參與唔少話劇演出，可惜高中畢業後，佢嘅演藝夢未能實現，結果喺一間銀行擔任客戶服務員，之後喺雜誌擔任攝影師，但冇耐佢就被辭退。呢個時候佢不但冇收入，祖母亦啱啱過身，陷入財困嘅佢要諗辦法努力搵錢，咁啱見到著名四仔片廠Reality Kings招聘脫星，於是佢就自拍幾張性感照自薦，好快就得到對方回覆，經過幾次面談後，雙方便簽定合約。

據Reality Kings稱，當時想搵新人，而擁有34D-23-38火辣身材嘅Nicole Aniston，不但上圍有睇頭，渾圓巨臀更係啱晒要求，因此將佢力捧，並推出處女作《Cum Catcher》，結果獲得極大回響，唔少四仔迷都話佢怕醜嘅反應夠真實，而誘人嘅身體反應更係睇人超興奮，證明廠方的確有眼光。

勇奪大獎

Nicole Aniston表示見到四仔迷嘅熱烈反應同銷量成績理理想，令佢喜出望外，更令佢自信心提升，而片廠亦對佢相當有信心，跟住落嚟搵佢演出多套作品，而每套嘅銷量都相當好，令佢人氣大幅提升，之後多間大型片廠都向佢招手，包括Bang Bros、Elegant Angel、Brazzers等等。憑住佢美艷嘅外形，同埋忘我嘅床上演出風格，加上作品獲得超強銷量，令佢喺2012年舉辦嘅XBIZ頒獎禮奪得「最佳新進脫星」，而喺2014年嘅Twistys頒獎禮上更獲「最佳脫星」大獎，奠定天后地位，只係對佢嚟講，贏得人氣嘅同時，最重要係佢嘅片酬幾何級數提升，荷包脹滿呀！問到未來發展，佢就話希望做四仔導演，拍多啲精彩作品畀大家欣賞。阿妹咁有實力，相信一定會如願以償。

擁有德國同希臘血統嘅Nicole Aniston，出名床上作風奔放，球技更係玩得出神入化。不過對佢嚟講，最開心都係同粉絲喺網上吹水，分享佢日常嘅生活，尤其係鍾意Po美食相。唔知佢會唔會做埋美食家呢？

Profile

出生日期：1987年9月9日

身高：160cm

三圍：34D-23-38