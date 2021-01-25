ViuTV搞樂壇頒獎禮　許廷鏗Gin Lee等攞獎

為推動香港樂壇，ViuTV近年不斷加強音樂節目內容，由去年開始仿照無綫「勁歌金榜」做法，自設「Chill Club推介榜」，並預告舉辦樂壇盛事。《CHILL CLUB》昨晚宣布今年4月將舉行第1屆「CHILL CLUB推介榜年度推介20/21」頒獎禮，以去年5月31日至今年2月28日的推介榜冠軍歌曲作候選名單，將由全民投票，選出男女歌手、歌曲等獎項。

期望獲業界重視

ViuTV製作部副總裁金廣誠表示頒獎禮詳情有待公布，歡迎全港的歌手齊來參與，他們會發邀請函給各大唱片公司，包括無綫旗下的星夢，獎項數目、類別仍要再研究，希望頒獎禮能做到有認受性，獲業界注視。據知候選歌手包括李克勤、衛蘭、AGA、Gin Lee、莫文蔚、許廷鏗、鄭欣宜、林欣彤、陳柏宇、林二汶、泳兒、王菀之等。

對ViuTV大搞樂壇頒獎禮，首奪叱咤男歌手金獎的許廷鏗認為只要是用心做的平台，對歌手、表演者的認可都是值得支持和參與的，他說：「表演者感受到平台嘅肯定，都應該去回應番佢哋嘅用心，互相支持。」Gin Lee認為絕對是一件好事，可以有多一個平台宣傳自己的作品和讓更多人認識不同的歌手，她說：「攞唔攞獎冇諗太多，畢竟每一個平台嘅賽制都唔同，如果有得攞獎都會係一個鼓勵同肯定。」

何雁詩：多件喜事

衛蘭開心有多一個平台給歌手朋友鼓勵和肯定，直言很期待！陳凱詠表示有頒獎禮讓歌手一齊玩，聽多些歌曲，是一件值得高興的事，對攞獎抱平常心。何雁詩坦言雖然從未亮相過ViuTV的音樂節目，也未有歌曲上榜，但她覺得樂壇、音樂人需要認同及鼓勵：「我戥其他歌手開心，多件喜事多啲獎慶祝吓。」