【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月十四甲戌火收日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、納財、作灶

忌：出財、開倉、放水

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

精神狀態佳，用心經營人際關係，有利事業。

金牛

財運強，利傾生意，上司與長輩是你的貴人。

雙子

工作上遇到棘手問題，做好本分，別太計較。

巨蟹

或有意外之財，但切忌貪心，投資謹慎為上。

獅子

事業發展得心應手，可一展才華，名成利就。

處女

遇上不如意的事，悶悶不樂，宜保持平常心！

天秤

異性緣甚佳，跟伴侶傾心事，可令感情升溫！

天蠍

求財忌孤注一擲，並要提防丟失隨身財物。

人馬

事業運很強，伯樂將出現，可獲得有利訊息。

山羊

有才華被忽略的感慨，工作上顯得沒精打彩。

水瓶

靠正職賺錢沒問題，投機則易損手，宜三思。

雙魚

心情煩亂，職場上出現競爭對手，阻力重重。

【生肖運程】

相沖生肖：龍（33歲）

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）狗 人氣跌

鼠

職場上易迷失方向，進行投資時亦不宜跟風。

牛

頭腦精明，謀事有明確目標，創業迎來收成期。

虎

內心焦躁，行事不夠小心，容易受騙出問題。

兔

運勢好轉，工作上主動出擊，可抓住上位機會。

龍

是日沖煞，工作進度停滯不前，行事宜周詳。

蛇

身邊不乏良師益友，遇上問題不妨多請教別人。

馬

桃花運不錯，單身者可大膽表白，或會成功。

羊

財運不過不失，自欺欺人的行為將帶來惡果。

猴

工作尚算順利，但財運欠佳，更要保重身體。

雞

事業運上升，領導潛能得以發揮，有望上位。

狗

整體運勢下跌，職場上出現勁敵，人氣不保。

豬

責任心重，能妥善完成工作，有望獲上司重用。