東方日報C1：湯怡麥秋成秘撻半年　奉子成婚

現年33歲的湯怡突然宣布婚訊，與41歲排舞師麥秋成閃婚兼懷孕，可謂雙喜臨門。準新娘近照隨即曝光，身形纖瘦的她依然零孕味，但有指佗B已超過3個月。疫情下他們下月的婚禮只能從簡，但完全沒有影響喜悅之情，昨日更「互寫情信」隔空放閃。

湯怡與麥秋成昨午透過社交平台以「情信」形式將喜訊公告天下。湯怡情深地寫道：「致麥秋成，曾經擦身而過的我倆，能夠走在一起是緣分，現在能守在一起是福分……餘生請多多指教#我們仨#」麥秋成隨即「回信」：「致袁家怡（湯怡原名），愛真是奇妙，在生命的巨輪上我們曾經多次相遇，誰想命運之神早已把我們緊緊扣着，你的愛讓我感到無比幸福……日後的路上，願我們互相扶持！」幸福之情洋溢字裏行間，甜蜜滿瀉。

蔣家旻「緋聞」變「媒人」

婚訊傳出，令不少人相當意外，事關他們看似「大纜都扯唔埋」，加上麥秋成與蔣家旻的緋聞近年一直傳得甚囂塵上，想不到最終真命天女是其好友。據悉，湯怡年前因拍攝無綫劇《反黑路人甲》與蔣家旻成好友，去年8月開始在對方穿針引線下跟麥秋成習舞，結果舞出真感情，火速撻着，半年內經歷拍拖、大肚兼宣布婚訊，感情升溫如坐火箭。

入行約15年的湯怡最為人熟悉是與歌手洪卓立拍拖11年後分手，當時令人大跌眼鏡，反觀麥秋成卻相當有異性緣，2014年與蔡思貝拍拖年多後戀情告終，前年與蔣家旻傳緋聞，當時有指他執導微電影出錢出力邀對方擔任女主角，借勢發動追求攻勢。記者昨日聯絡蔣家旻，她表示：「其實我一早估到佢哋拍拖，只不過佢哋唔知道我知啫！依家佢哋公開咗，咁就梗係祝福佢哋啦！」

即將成為人妻及人母的湯怡回覆記者，禁不住喜悅說：「我哋認識咗一段日子，亦相處咗一段日子，大家都比較低調，所以除咗屋企人，冇特別同其他人分享呢件事。今日（即昨日）會入紙排期註冊，下個月會有個簡單嘅婚禮，禁聚令唔會邀請太多人出席，疫情過後先會補辦婚宴。」麥秋成亦回應：「這些日子我與家怡也如一般情侶一樣，逛街、吃飯、朋友聚會。我們沒有刻意避忌，低調處理感情是因為保護心中所愛……現在我們如常工作之同時，也努力籌辦我們的小型婚禮。婚宴將會設於疫情之後，以招待各方好友及夥伴，到時候敬請狂歡暢飲，為美好而起舞。」至於湯怡經理人公司英皇對於今次「嫁女」開心不已，表示：「真係喜事浪接浪，好興奮、好安慰，公司衷心恭喜湯怡和麥秋成雙喜臨門。佢哋白頭到老，永遠幸福。」

懷孕逾3個月

另外，本報獲得兩張湯怡獨家近照，其中一張她幾近素顏，並似刻意用身前桌子遮掩腹部，而另一張露腰照細看之下發現已有少許肚凸，有指她已懷孕超過3個月。湯怡一直視胞姐的子女如己出，疼錫非常，今次終於輪到她初嘗當人母的滋味，喜悅之情可想而知。

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