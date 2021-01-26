傳追唐禹哲再宣布出櫃！彭于晏深夜贈7字真言

男神彭于晏係唔少人心目中嘅老公，喺世界各地都有「彭太太」，不過其感情生活一直成謎，但尋日網上突然盛傳佢追細2歲嘅唐禹哲更會宣布出櫃消息，「彭于晏會先發，唐禹哲轉發，文案是希望大家能祝福」，爆炸性消息引起網民關注！

彭于晏工作室深夜發嚴正聲明：「彭于晏唐禹哲假的！ ！ ！相關惡意捏造言論和虛構之不實信息，已經違反法律並嚴重損害彭于晏先生合法權益。嚴正警告虛假信息的發布者、傳播者立即停止侵權行為，刪除不實信息。本工作室已委託律師事務所進行公證取證和備訴工作，針對惡意編造及散播不實信息的個別主體，將堅決通過法律途徑追究法律責任，絕不姑息。在此也提醒廣大網友理性對待網絡信息，切勿造謠傳謠。」

相隔約26分鐘，彭于晏亦發文：「假的 無聊 爛透了！」更加上1個「草泥馬」Emoji，親自闢謠。而唐禹哲方面未有回應。

彭于晏同唐禹哲10年前係同門師兄弟，但近年都冇咩合作，所以突然傳出「拍拖」令人相當驚訝！不過唐禹哲其實已有女友，去年7月被影到與細13歲、貌似周慧敏嘅混血索女蘇小軒約會，佢當時承認「觀察中」，並大讚對方係女仔。