農曆新年送禮，離不開朱古力或曲奇，踏入牛年，不少品牌都推出全新口味，配上紅噹噹等喜慶顏色的主題包裝，不但大人喜歡，小朋友亦搶住試。

好意頭金牛

本地朱古力品牌Schoggi Meier推出多款新年系列，以新年全盒為靈感設計的喜迎新春賀年禮盒，內有朱古力柑橘、金元寶、香烤焦糖腰果、64%原粒夏威夷果仁黑朱古力和片裝朱古力，直接當全盒來宴客都得。另一款財源滾滾朱古力金牛，金光閃閃的朱古力牛還配有金幣，寓意財源滾滾好意頭。

應節牛頭

比利時朱古力品牌GODIVA推出新年限量朱古力系列，紅噹噹的盒子配上特別設計的牛頭，極富藝術性。品牌亦推出幾款新口味，包括杏仁慕絲黑朱古力、榛果蓉牛奶朱古力、香橙覆盆子白朱古力和片裝朱古力等，朱古力表面亦印有牛頭圖案，相當應節。

多元化選擇

Venchi的新春朱古力禮盒，以紅、金作主調，還有不同系列的新春禮盒。除了不同口味的朱古力薄片禮盒，還有多款口味的新春精選巧克力小全盒或新春精選巧克力大全盒，新春方形雙層禮盒有3層榛子蓉朱古力系列，層次豐富。至於新春聚寶雙層禮盒，分別放滿了三層榛子蓉朱古力、Chocoviar、松露朱古力和雙層朱古力球，可按家庭或朋友選購禮盒大小，相當方便。

矜貴限量

英國皇家認證朱古力品牌Charbonnel et Walker在這個新年，將推出限定松露朱古力禮盒。人手作製作的禮盒內有Dark Chocolate Truffles，黑朱古力包軟心Ganache，再加金箔點綴，高貴大方。另一款Pistachio Truffles為開心果配朱古力，寓意笑口常開，很有意頭，同樣是新年之選。