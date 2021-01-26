斷聯絡21年　Junjin與生母通話失控爆喊

韓國元祖男團神話的40歲成員Junjin去年與年輕3歲的空姐女友柳依瑞結婚後，加入SBS節目《同床異夢2 - 你是我的命運》，公開新婚生活，昨晚一集講述Junjin因為終於能與失聯21年的生母見面而落淚。

節目講到Junjin在19歲時在養母的幫助下和生母見面，當時知道生母還有一個兒子，而他擔心自己的存在會為對方帶來傷害，所以和生母斷了聯絡，但現在很想再與生母見面，而生母在節目播出1星期前主動聯絡製作組，製作組確認對方的身分後將生母的電話號碼交給Junjin，Junjin聽到生母的聲音後便立即爆喊。

Junjin在與母親見面前和柳依瑞一起到花店買花，而柳依瑞送Junjin到餐廳門口，並為老公打氣，Junjin事後指見到生母便發現對方在落淚，他又將自己和妻子寫的信交給母親，他在信中說：「給上天再次賜予我們緣份的母親，我們現在不要再哭，一起笑吧。」

Junjin之後向柳依瑞講述與生母見面時的感受，他指與母親見面時心裏覺得很舒服，而他亦知道了當年不得不與生母分開的原因：「因為遇上很多不好的狀況，她一直跟我說『對不起』，這段時間我覺得很辛苦，但看到媽媽之後，就覺得原來她比我辛苦幾百倍。」而他向老婆剖白心聲的部分收視升至9.4%，是全集最高收視的1分鐘。