李香琴化輕煙　苗僑偉不捨：喺天國玩得開心啲

資深藝人李香琴於1月4日因病離世，享年88歲，昨日在紅磡世界殯儀館設靈，今日出殯，靈柩隨後移送到柴灣歌連臣角火葬場進行火化儀式。早上10時，女兒蕭紫筠及老公與家人到場打點，她見到記者主動打招呼講早晨，心情平靜，契仔陸永昌亦已到場。其後黃百鳴、高志森、阮兆輝、伍永熙、羅家英等扶靈名單內的人、苗僑偉、杜琪峯、林建明及老公曾展章、安德尊、周潤發家姐周聰玲、阮德鏘、譚炳文女兒譚淑瑩等到場致哀。因爛賭而被琴姐登報脫離姊弟關係的李樹佳依然沒有到場。

單拖到場的苗僑偉戴超現身，透露入行前已識琴姐：「睇佢啲電影，佢演西宮、惡後母深入民心，但本人同戲反差好大，本人係非常慈祥、愛錫後輩同家人，我入行後佢對我呢啲後輩好好，從來唔會鬧後輩、鬧人，從來冇是非，愛錫後生仔，好值得我哋學習。」

談到兩人的難忘事，他謂太多：「除咗TVB之外，我哋去過登台、又去滿地可旅行，私下佢好風趣同好玩。（仲有咩說話想同佢講？）希望佢喺天國同老友相聚，玩得開心啲，繼續唱粵曲同開演唱會，今日嚟送媽媽（老婆戚美珍是其契女）最後一程。」

約11時多在大殮儀式後，由黃百鳴、羅家英、阮兆輝、李龍、苗僑偉、高志森、伍永熙、盧世昌扶靈，女兒蕭紫筠捧住琴姐的遺照步出靈堂，男孫緊隨其後，然後坐上用白色緞布裝飾的靈車出發到火葬場，其他親友就坐旅遊巴上山。