做朱慧敏媒人唔使收大利是！Bob眼濕濕：似自己嫁女

前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）覓得好歸宿，與心臟科醫生Jason拉埋天窗，做媒人兼化身「外父」嘅林盛斌（Bob）直言非常戥佢哋開心：「一個係我好欣賞嘅女孩子，一個係我認識好筍嘅筍盤，其實佢哋個相遇，雖然係我刻意安排，但係之後條路點行，都係睇佢哋，當然中間我都會關心兩邊嘅情況，講好多正面嘅說話，所以最後佢哋能夠行到呢一步，我真係好開心，佢哋仲要搵我做拖新娘子進場嗰個咁重要嘅角色，我自己都覺得好榮幸，但係又好緊張！你叫我做婚禮MC我就話唔驚啫，呢個咁嚴肅嘅崗位，人生第一次做，有少少騰雞，哈哈！成個婚禮都好感動，我差唔多全程都眼濕濕，特別係將Queenie隻手交到去Jason度，真係好似自己嫁女咁！衷心希望佢哋幸福快樂，快啲生番幾個好可愛嘅BB，組織自己嘅小家庭！

問到有冇教佢哋點樣極速生B時，Bob笑言：「呢啲唔使教啦，見佢哋咁恩愛，應該好快會努力造人， Jason又識咁多生仔聖手，應該冇問題！（你有冇幻想自己將來嫁女嘅感受？）感覺到好似嘅！（有冇收大大大大封媒人利是？）唔使搞呢啲，因為能夠令到身邊人幸福美滿，自己都會好開心，好快樂。」另外Bob亦社交網上載合照祝賀一對新人。

至於另一座上客王賢誌（Vinci）就表示同Queenie喺TVB相識，但真係熟稔係喺3年前做舞台劇嗰陣，佢哋飾演一對。到2019年6月，因為佢搞旅遊生意，舉辦咗個西藏團，咁啱Queenie係好虔誠嘅佛教徒所以參加，仲帶埋Jason一齊去！Vinci就好奇怪點解帶咗個朋友去但分房瞓，原來兩人當時真係只係朋友。到10月去加拿大時，Queenie再「攜眷」出席，不過呢次兩人終於變咗男女朋友！

講到係咪西藏之旅撮合兩人時，Vinci笑言媒人都係阿Bob，佢只係「煽風點火」，覺得遇到啱就真係要捉緊，又大讚Jason真係筍盤，但願意揀一個藝人做伴侶，又積極融入Queenie生活。而婚禮情況，佢透露Queenie出場見到Jason已爆喊，自己都睇到眼濕濕！至於斟茶環節，佢話都曾飲過細妹嗰杯，但今次就好意外，因為完全冇準備，而禮物就送咗對水晶杯畀一對新人。