名師聯名打造　時裝新視野

創立自1970年的英國高級眼鏡品牌LINDA FARROW，50年來一直以鮮艷色彩及雕塑般的線條去顛覆傳統眼鏡設計，讓眼鏡從矯視用途變成點綴造型的奢華配飾。今個春夏，LINDA FARROW以Reflection為系列主題，貫徹採用品牌由70年代成立的核心價值及設計元素，利用18-22K鍍金日本鈦金屬及意大利MAZZUCHELLI再生環保醋酸纖維板材打造經典大框設計。當中LEIF及RAE分別用上六角形及「半框」設計，塑造出與別不同的復古格調與優雅品味，而RENATA及ELLEN則透過切割細節營造出線條交錯的縷空設計。

與此同時，LINDA FARROW今季亦分別與法國時裝品牌paco rabanne及英國高級訂製時裝品牌RALPH RUSSO合作，由兩個時裝品牌將女性美學融入多款光學眼鏡及太陽眼鏡，以雍容華貴的設計及精緻個性細節塑造出時尚優雅氣質。