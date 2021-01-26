任問唔嬲！鄭裕玲激讚梅艷芳冇「禁言」：上得嚟咩都答

藝人鄭裕玲（嘟嘟）不時喺電台分享當年拍劇拍戲點滴，最近佢就講到同梅艷芳（梅姐）曾喺8、90年代合作。佢提到對方選完新秀後，因為自己做主持關係，成日都會喺電視台見到面︰「唔知係咪佢細個坎坷，佢係一個好懂事嘅人。雖然大家覺得佢好大家姐，佢的確係㗎！Er...我同佢嘅世界係唔同嘅，佢係好鍾意出去，帶埋成大班人開心呀、食嘢呀、玩呀咁樣，好有義氣嘅一個女子嚟，我好欣賞佢。」

當年嘟嘟有自己嘅清談節目《鄭裕玲星夜傾情》，更搵嚟梅姐打頭炮，嘟嘟話：「你知，呢行咁大嘅名氣，有時可能問啲嘢，唔高興㗎嘛！依家都有㗎啦！」又直言「同佢唔熟」，咁佢就問梅姐有冇咩唔問得，梅姐竟然答佢：「千祈唔好諗呢樣嘢嘟嘟！呢個節目係你㗎嘛，而且你打頭炮啊嘛，我上得嚟，我梗係咩都答啦，你依家唔使話畀我聽你問乜嘢，問乜都得！」嘟嘟再強調只係知對方係邊個，但一啲都唔熟︰「我都話我哋兩個世界，佢去蒲嘅時候，我已經瞓咗！佢好好呀，我覺得佢係1個冇得頂嘅藝人！我已經好有好感，好Respect！」

之後兩人1991年合拍電影《賭聖延續篇：賭霸》，嘟嘟咬牙切齒咁話梅姐好鍾意做戲：「佢係我拍咁多年以嚟，示範做戲係好過演員㗎！」雖然拍到後段好辛苦，連踩30個鐘「拍到暈」，但同梅姐合作真係好愉快！後來梅姐患上子宮頸癌後，喺開演唱會前，無綫為佢拍個人特輯，嘟嘟話：「我差唔多係最後嗰次見佢，做完個特輯，我同佢講『梅姐，雖然我同你唔熟，但係我好希望你會戰勝佢，身體健康』。」最後佢都不忘大讚對方好有義氣，感到好有幸同佢合拍《賭霸》。