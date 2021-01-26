D.O.退伍開直播　世勛登場逼撒嬌勁爆笑

韓國男團EXO的28歲成員D.O.昨日正式退伍，他今日凌晨透過V Live直播跟粉絲打招呼及分享退伍的感受，他感謝等待他的粉絲，而在軍中擔任料理兵的他表示自己是因為想做料理兵而考了資格證，坦言十分辛苦，但笑指人生中沒有很多做大量料理的機會，覺得做料理兵是很有意義的經驗：「我嘗試努力把餸菜做得更好吃，大家都說好味，我也很開心。」

談到曾在休假時去看EXO的演唱會，他認為是很珍貴的經驗：「作為表演者的我，一直很想親眼看看EXO的演唱會，坐在觀眾席發現大家都做得很好，很神奇也很有趣。」他指退伍後有與成員見面，又透露正在準備Solo專輯，現時曲已經準備好，正在寫歌詞，承諾會快些錄好歌曲給大家聽。

D.O.將與男星薛景求合拍賣座韓片《與神同行》導演金榮華執導的新片《The Moon》，他指現時未能透露詳情，但表示電影十分有趣，希望大家多多期待，又說希望成為帶給大家正量影響力的人。

而隊友世勛最後驚喜登場，他叫D.O.應粉絲要求做了撒嬌甫士後，D.O.便怕醜地拒絕，又多次叫世勛「快啲走」，相當爆笑。