賀年食好西　中餐以外滋味選

講開賀年美饌，唔少人都只會諗到中菜，最多加個盆菜，其實中式佳餚以外，都有唔少西式好選擇，當中更不乏早鳥優惠，即好食又抵食，邊個話農曆年一定要食中餐，係時候齊齊轉食好西！

意式套餐新口味

主打意大利傳統美食嘅連鎖店PizzaExpress由即日起至1月31日接受預訂、於2月1日至28日外賣自取嘅新年套餐；餐廳選用意國傳統食材、頂級帕爾馬火腿、矜貴牛肝菌、優質軟心芝士及絲翠奇亞芝士（一種Mozzarella芝士），炮製出期間限定嘅新年菜式。外賣自取新年套餐有2-3人精選套餐及4-5人分量嘅家庭套餐供選擇，分別有2款或4款自選薄餅或其他主菜、一客大青菜沙律及及一客焗麵包球配朱古力榛子醬，而家庭套餐更有多一客蒜蓉包配馬蘇里拉芝士及巴馬臣芝士。另外，亦有10人或25人派對套餐，包括烤焗雞翼、蒜蓉包、意式焗肉丸、自選薄餅、其他自選主菜、焗麵包球配朱古力榛子醬及自選飲品。外賣以外，亦可堂食品嘗「如意套餐」，有軟心芝士帕爾馬火腿烤蜜桃拼盤及自選主菜及飲品。唔想食套餐咁Full，餐廳亦推出多款新年限定頭盤、薄餅及主菜，好似軟心芝士帕爾馬火腿烤蜜桃拼盤、意式燉海鮮湯、牛肝菌西班牙腸薄餅及牛肝菌雞肉螺絲粉等；於1月30日或之前任何外賣自取新年套餐更享9折優惠。

美式原隻活龍蝦

美式海鮮餐廳Red Lobster將於2月10至17日期間推出賀年限定套餐，既可堂食亦可外賣，套餐價格寓意「發發發」，可供3至4位用，當中更有唔少餐廳招牌菜，包括原隻美式蒸活龍蝦、酥炸魷魚、香港獨有菜式鹹香黃金炸大蝦和香甜南瓜湯等。活龍蝦均是收到柯打才從店內龍蝦缸中活捉，夠晒新鮮生猛，鮮甜嘅龍蝦肉更保留原汁原味，紅噹噹嘅外殼更啱晒喜慶新年！此外，套餐有象徵長壽嘅麵食，用上鮮味極濃嘅蟹肉及蝦仁炮製成蟹肉鮮蝦意粉，配上南瓜和果仁，口感豐富。海鮮以外，還有烤雞肉大蘑菇和7安士美國肉眼牛扒，以及全新推出嘅限定甜品榛子醬泡芙。

和式清新好鮮味

美意佳餚以外，也可以嘗試以色澤繽紛嘅和式美食來應節。以優質壽司和食為主打嘅日式餐廳千両，由即日起至2月28日推出多款新春外賣賀歲盛，有千両賀歲派對盛、極上壽司賀歲盛、特上壽司賀歲盛、炙燒壽司賀歲盛、卷物賀歲盛、鱈場蟹賀歲盛盒和特上刺身賀歲盛等近十款選擇。推介可供4至6人享用嘅豪華「千両賀歲派對盛」，有日本悠然雞凱撒沙律、極上壽司賀歲盛、極上刺身賀歲盛、卷物賀歲盛及甜品北海道布蕾芝士蛋糕；大家亦可以預訂其他時令魚鮮、小食及清酒，如三文魚籽、精選吞拿魚刺身拼盤、炙燒左口魚裙邊壽司、三文魚腩壽司及獺祭45%有氣濁酒純米大吟釀等；訂購新春外賣賀歲盛均有8折優惠，會員更有7折優惠。