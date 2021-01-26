東沖有料到：一個賤男「包二奶」的自白

最近在網上見到筍盤，月租低至約HK$2,000的單位，卻可享用天台三個無邊際靚景泳池及空中花園等設施，實在令人心動！（胡慧沖提供）

我一向甚少在專欄提及自己的感情生活，但今次實在忍不住要說幾句。

很多男人都喜歡包二奶，但今時今日在疫情陰霾籠罩下，應慳則慳才是正路，畢竟再愛多一個並花費更多，實在是折墜！但無奈對方條件出眾，自己現時擁有的一個實在完全比下去。加上對方「性價比」超高，每月費用只需約HK$2,000左右，自問年紀老邁，決定今朝有酒今朝醉，包了再算！

查實這位「二奶」非男非女亦非人妖，真身是一棟大廈！自己在泰國已有一個單位，但最近在網上見到筍盤，有裝修的月租只需約THB10,000（約HK$2,564），沒裝修的月租更低至約THB8,000（約HK$2,020），位置靠近地鐵站外，更吸引的是天台有三個無邊際靚景泳池。而且無論大堂及空中花園，都有位置讓你攤抖休息，或作為Co-Working Space在此工作，環境十分宜人。擁有以上條件，令我不禁蠢蠢欲動想包另一個單位。

我現時所住的大廈只得一個天台泳池，亦沒有住客會所，設施亦有點殘舊，對比之下「新對象」則有豪宅的感覺。但我並非想在此居住，只是作為一個家居Office及用來擺放東西的迷你倉，畢竟我現時家裏實在擺放了太多無謂的東西。只需月租約HK$2,000兼且還可以議價，如此質素及價錢，相信只有泰國才可以搵到！

胡慧沖