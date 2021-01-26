資深藝人張錚溫哥華逝世　車保羅：冇佢就冇我

資深藝人、溫哥華影視人協會前會長張錚（原名張喬夫），於當地時間昨日（25日）在烈治文醫院逝世，享年90歲。張錚於北京出生，曾在上海交通大學就讀，可是因父病故而輟學。

張錚於1948年來港發展，並於1951年加入長城影業公司，曾主演《雷雨》、《鳴鳳》、《絕代佳人》、《屈原》等70多部電影，他是當時國語電影的全能演員，戲路甚廣，能演繹的角色包括小生、帝王、少數民族、英雄豪傑等等。其後，張錚開始參與編導等幕後工作，更憑《新疆奇趣錄》、《中國民族體育奇趣錄》等紀錄片打響名堂，獲「奇趣導演」的稱號。

踏入1970年代國語片式微，張錚加盟麗的電視，演出多部經典電視劇如《新變色龍》、《IQ成熟時》、《勝者為王》、《再向虎山行》、《滿清十三皇朝之皇城爭霸》等，而他曾在電影《旺角卡門》、《女人四十》中客串一角。直至90年代他開始淡出影視圈，於1995年拍罷劇集《九王奪位》後便移居加拿大，他在當地曾擔任溫哥華電影電視人協會會長，組織當地藝人，積極參與慈善活動。永不言休的他，近年亦有參與電影演出，好像2013年參與韓片《美味秘方》（Final Recipez）演出，戲中他與楊紫瓊有對手戲，而2017年他曾返港拍西片《八分鐘錢》（8 Minutes Ahead）。

張錚好友姜大偉接受東網訪時謂：「係呀！佢係我哋電影界前輩，喺加拿大大家都成日見面，佢返嚟香港時都有搵我哋聚吓，都好耐冇見過佢，希望佢一路好走。」

而車保羅就說：「當年與張錚合作演《IQ成熟時》扮演兩父子，多得對方循循善誘教做戲，出嚟效果非常之好，該劇亦好受歡迎，所以『冇佢就冇我』。坦白講咁多年甚少聯絡，不過聽到消息都覺得個心噏住，希望對方安息。」