激平5G機　Redmi Note 9T實測

香港5G網絡啟動至今只有短短9個月，但中低價的5G手機可謂排住隊推出，最近小米旗下Redmi Note 9T再把門檻進一步降低，千六蚊有找就玩到雙卡5G、6.53吋巨芒及5,000mAh大電池，打正「親民、長氣」旗號，即刻測試睇吓值唔值得入手！

真3卡行雙5G

Redmi Note 9T為Redmi Note系列中首部5G智能手機，內置MediaTek Dimensity 800U處理器，此八核心處理器採用7nm製程，廠方稱速度快前幾代產品100%，以《AnTuTu》測試得分接近30萬分，效能在現時5G機屬中上水平。比起性能，它的最大賣點是支援5G+5G雙卡雙待，較部分旗艦機5G機把其中1張SIM卡降速更周到，而且雙SIM槽以外還額外提供1個microSD卡槽，真3卡設計十分完善。

坑紋機背手感好

受成本所限，Redmi Note 9T只用上聚碳酸酯纖維機身，雖然看上去沒有金屬，但表面帶有大量凹凸坑紋，加上Unibody 3D曲面機背，握感與防滑性俱不錯；唯一彈是重達199g，頗為墜手。手機配有6.53吋FHD+挖孔式設計，解像度2,340x1,080，亮度及對比度分別450nits及1500：1。表面有康寧第5代大猩猩玻璃保護，並擁有Widevine L1和TÜV Rheinland低藍光認證，減低雙眼疲勞。實測屏幕輸出鮮艷銳利，亮度亦十分足夠，用戶更可微調色彩及色溫，不愛味精畫面的話也無從挑剔。

3鏡設計送火牛

此機配備1個1,300萬像素開孔式前置鏡，機背鏡頭則有3個，分別是4,800萬像素主鏡、200萬像素景深和200萬像素微距鏡頭，並提供夜景、慢動作、Pro+ RAW、HDR和人像模式等多個拍攝分唇，當中必玩的是Vlog模式，系統會在拍片時自動加入特效及音樂，可輕鬆製作生活視頻。另外，此機的電池容積高達5,000mAh，支援18W快速充電，隨盒附上22.5W充電器，不像部分大廠唔送火牛咁孤寒！

評語︰蔗渣做出燒鵝

目前頂級5G手機大多使用Qualcomm S888處理器，效能雖高，但卻大幅扯高價錢。此機改採用「平U」，性能無可避免跌下去，然而應有的功能卻全部有齊，無論5G支援能力、影相分唇與電池都毫不失禮，就連平價機喜愛閹割的NFC技術它一樣擁有，堪稱以「蔗渣價錢做出燒鵝質素」。若不介意膠感機身不夠氣派，實在是最近入手佳選之一。

同場加映︰最近價錢相若的5G機仲有部OnePlus Nord N10，採用6.49吋FHD+ 90Hz顯示屏幕，配置支援5G網絡的Snapdragon 690晶片，以及支援30W快速充電的4,300mAh電池。拍攝由6,400萬像素4鏡頭包辦，並同時擁有6GB RAM和128GB儲存空間。售價︰約HK$2,500 (互聯網